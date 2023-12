Streghe è una serie tv che ha fatto il suo debutto nel 1998 e che ci ha tenuto compagnia fino al 2006 con ben otto stagioni per un totale di 178 episodi. Ci racconta la storia delle sorelle Halliwell che scoprono di essere streghe e decidono di diventare una squadra per riuscire a sconfiggere il male utilizzando ciascuna i propri poteri magici.

Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei titoli cult del passato che, ancora oggi, fa parlare. Protagoniste Shannen Doherty nei panni di Prue, Holly Marie Combs in quelli di Piper ed Alyssa Milano in quelli di Phoebe. Nell’ultimo periodo, purtroppo, si è tornato a parlare sempre più spesso di Shannen Doherty poiché colpita da un malvagio cancro al seno arrivato al quarto stadio ed anche alle sue ossa. Nonostante questo, l’attrice di Memphis non si è mai arresa e vuole continuare a vivere al massimo la sua vita. E di nuovo è tornata protagonista dei rumors, questa volta per un motivo diverso però. Siamo portati a pensare che le tre sorelle di Streghe andassero d’accordo anche nella vita privata oltre che sul set, ma pare che non sia così.

Certo, sappiamo che nel mondo di Hollywood non è tutto oro quello che luccica, ma le rivelazioni delle ultime ore fanno parlare e ci rivelano il vero motivo dell’addio di Shannen Doherty a Streghe. Nonostante siano passati anni, i fan continuano a chiedere all’attrice come mai ha abbandonato la serie tv ed ora lei ha voluto fare chiarezza. Pare che Alyssa Milano abbia dato un ultimatum ai produttori di Streghe e li abbia obbligati a scegliere tra lei o la Doherty. L’attrice che ad oggi è alle prese con problemi ben più gravi di salute ci tiene a sottolineare che non prova odio o risentimento nei confronti della collega, ma che arrivati a questo punto pensa sia giusto fare chiarezza. Secondo lei tutto è partito dal momento in cui il suo personaggio stava diventando sempre più centrale al progetto tanto che lei stessa guadagnava un salario più alto rispetto alle colleghe. Parole che vengono confermate da Holly Marie Combs che rivela di aver incontrato Jonathan Levin, il produttore, che le ha confessato che erano stati messi alle strette con Alyssa Milano che minacciava di fare causa sostenendo che l’ambiente di lavoro fosse ostile. Queste le parole della Combs:

Alyssa Milano e Shannen Doherty

“Non ci sono state liti sul set, non ci sono stati scambi di parole dure. Tutto è successo dietro le quinte, nella roulotte”.

Per evitare inutili gossip e rumors, la Doherty aveva abbandonato la serie tv prendendosi la colpa di questa decisione, ma ad oggi vuole dire la sua:

“Non penso che ci sia nessuno che se ne andrebbe da una serie tv di successo e che la paga molto bene, oltre al semplice fatto che amavo davvero lavorarci. Mi piaceva. I miei addetti stampa mi hanno detto che la mia carriera non sarebbe sopravvissuta ad un licenziamento e quindi abbiamo scelto di dire che era una mia scelta. Ricordo di aver pensato che nessuno ci avrebbe creduto. Avrei voluto essere più grande e saggia perché avrei decisamente fatto causa e sarei stata realista sulla situazione venutasi a creare. Purtroppo i rumors negativi non mi hanno mai abbandonata, parlavano male di me e comunque non sono stata pagata per andare via”.

Ancora oggi Shannen Doherty ripensa a quei momenti e cerca di capire cosa non è andato per il verso giusto, ma finalmente ha deciso di dire la sua ed ha trovato l’appoggio della collega Holly Marie Combs, sempre presente per lei. Ed ora, inutile negarlo, il mondo virtuale si sta appassionando alla vicenda e quasi tutti sono contro Alyssa Milano.

E tu hai mai seguito Streghe? Pensavi che dietro l’addio di Shannen Doherty ci fosse tutta questa vicenda? Ti aspettiamo nei commenti!