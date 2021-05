Elite, serie tv spagnola, in onda su Netflix dal 2018 con tre stagioni all’attivo e la quarta in arrivo a giugno, precisamente il 18 giugno. Molta l’attesa per questo nuovo capitolo, ma ora arriva una notizia che porta entusiasmo nei fan della serie tv.

Si tratta della Elite Week. Ma di cosa si parla esattamente? Prima del debutto della nuova stagione, Netflix rilascerà quattro storie brevi (ciascuna composta da tre mini episodi diversi), ovvero quattro episodi con protagonisti proprio i ragazzi del Liceo Las Encinas. Un modo per aumentare la curiosità e fare tutti insieme una sorta di conto alla rovescia in attesa del grande giorno. Le storie brevi, infatti, andranno in onda sul piccolo schermo dal 14 al 17 giugno. Facile pensare che ogni mini episodio sarà rilasciato in un giorno diverso. Da parte sua, Netflix ha iniziato a dare qualche primo anticipo su queste mini storie. Sappiamo che i protagonisti del primo episodio breve saranno Cayetana, Guzman e Rebecca: i tre si ritroveranno ad una festa a bordo piscina che, però, andrà fuori controllo.

Per il resto, almeno al momento, non ci è dato sapere chi saranno gli altri protagonisti e quali saranno le storie trattate nelle tre rimanenti storie brevi. Sicuramente sarà un modo per conoscere i nuovi personaggi che vedremo poi in Elite4. Ma come è nata questa idea? A spiegarlo è Carlos Montero, co-creatore della serie tv:

“Volevamo che il mondo potesse scoprire questi pezzi di storia rimasti fuori”.

