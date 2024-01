Il Sundance Film Festival 2024 è sempre più connesso agli Academy Awards.

La prima serata del festival di quest’anno ha infatti visto il probabile candidato alla statuetta come miglior attore non protagonista Robert Downey Jr. consegnare al regista di “Oppenheimer” Christopher Nolan il primo Sundance Institute Trailblazer Award durante la serata di gala di apertura.

Lo stesso evento ha visto anche la produttrice di “May December” e “Past Lives” Christine Vachon consegnare il Vanguard Award for Fiction alla pluriconcorrente all’Oscar Celine Song, la regista dietro quest’ultimo film, presentato in anteprima al festival lo scorso anno.

Attori come Colman Domingo e Aunjanue Ellis-Taylor, che hanno fatto scalpore in questa stagione di premi con le loro interpretazioni in “Rustin” e “Origin”, sono anche al Sundance con altri progetti.

Ecco alcuni film al festival di quest’anno e alcuni progetti presentati in anteprima il primo fine settimana del Sundance Film Festival 2024 già associati anche agli Oscar.

“A Real Pain”

Il film è stato venduto a Searchlight Pictures per 10 milioni di dollari dopo la première di sabato 20 gennaio, accolto da una travolgente standing ovation. Questa commedia su due cugini ebrei che vanno in tournée in Polonia in ricordo della nonna mostra esattamente perché la star Kieran Culkin ha appena vinto l’Emmy per “Succession”.

Lo scrittore, regista e co-protagonista Jesse Eisenberg tiene sicuramente il suo posto, ma convince il suo partner di scena a ristabilirsi come presenza magnetica anche sul grande schermo.

Le commedie tendono ad avere una dura battaglia agli Oscar, ma questo film fa di tutto per affrontare argomenti più difficili frontalmente. Con il supporto di Searchlight, “ A Real Pain ” potrebbe rivelarsi un vero contendente nei prossimi mesi.

“Exhibiting Forgiveness”

Il regista Titus Kaphar, pittore di fama mondiale, è già nel radar dell’Accademia, con il suo film “Shut Up and Paint” che è apparso nella rosa dei candidati per il miglior cortometraggio documentario lo scorso anno. Ma in questo film d’esordio alla regia, si tuffa ancora più a fondo nella sua storia grazie al protagonista André Holland nei panni di Terrell, un artista di successo che inizia a precipitare in una spirale una volta che suo padre tossicodipendente ritorna nella sua vita.

Nel ruolo del suddetto genitore c’è il veterano del teatro John Earl Jelks, che cattura con tanta perizia come, anche quando le persone fanno del loro meglio per cambiare, le loro azioni passate non vengono assolte dall’oggi al domani. C’è magia nella dinamica tra la coppia di attori, per quanto difficile sia il loro conflitto prima della vera catarsi, ma Aunjanue Ellis-Taylor e Andra Day (entrambi non estranei alla stagione dei premi) sono i tocchi finali necessari che completano l’emozionante quadro.

“The Outrun”

Saoirse Ronan, la star e produttrice di questo dramma sulla dipendenza basato sul libro di memorie di Amy Liptrot del 2016 sul nome, è già stata nominata per un Oscar di recitazione quattro volte a soli 29 anni.

Lavorando con la regista tedesca Nora Fingscheidt (“L’imperdonabile”), l’attrice irlandese ha già ottenuto recensioni entusiastiche per il suo impegno nell’incarnare una donna diretta alle Isole Orcadi in Scozia, determinata a sfuggire ai demoni personali che l’hanno tormentata.

“Porcelain War”

Se c’è una categoria degli Oscar su cui il Sundance ha maggiore influenza, è quella del miglior documentario. L’anno scorso, quattro candidati su cinque hanno avuto la loro prima mondiale al Sundance, con “Navalny”, il vincitore del Premio del Pubblico 2022, che è stato il vincitore finale.

Ci sono sicuramente altri titoli in arrivo, ma questo film dei registi Slava Leontyev e Brendan Bellomo, su un trio di artisti ucraini che restano e combattono per il loro paese dopo l’invasione russa della Crimea. Gli elettori dell’Academy hanno gravitato verso entrambi i film che mettono in mostra gli artisti e documentano l’attuale problema globale, quindi il titolo di acquisizione sembra destinato a guadagnare la loro attenzione quest’anno.

E tu cosa ne pensi del Sundance Film Festival 2024? Lascia un commento!