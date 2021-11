I fan di Super Mario avevano esultato, lo scorso settembe, quando hanno saputo che finalmente, scelto il protagonista e gli altri attori che daranno le loro voci ai personaggi sul grande schermo, comincerà la realizzazione del film tratto dalle avventure del piccolo omino in tuta rossa da lavoro. Ve ne avevamo parlato qui, ricordate?

L’attesa, che ha avuto inizio nel 2017, sembra ormai finita, adesso si dovrebbe partire anche se, come spesso accade, ecco che arriva l’ennesima piccola polemica a mischiare le carte in tavola. Il film di Super Mario, che avrà come protagonista non in carne e ossa ma in voce l’attore Chris Pratt (Bride Wars – La mia migliore nemica, Guardiani della Galassia, La guerra di domani) – notizia che è stata divulgata solo qualche mese fa -, sarà prodotto da Illumination Entertainment.

Super Mario avrà dunque la voce di Chris Pratt, doppiatore del celebre idraulico baffuto, che a quanto pare nella storia raccontata nel film di discosterà abbastanza dal gioco originale Nintendo che ha reso famoso l’omino baffuto in tutto il mondo. Ma qual è il problema di cui si dibatte adesso? A quanto pare l’accento che avrà il piccolo omino in tuta blu non sarà italiano. E quindi? La polemica impazza!

L’attore Chris Pratt in un’uscita pubblica

Super Mario non avrà l’accento italiano

Anche se sembra assurdo concentrarsi su questo aspetto, pare si sia scatentato un serrato dialogo rispetto a come Super Mario dovrà parlare nel film di cui è protagonista. Appena saputo, infatti, che sarà l’attore Chris Pratt a doppiarlo, una delle domande più importanti nella mente della maggior parte delle persone sia come l’interprete gestirà la voce di Mario.

Posta la questione, grazie ad alcuni recenti commenti del produttore Chris Meledandri (Cattivissimo me, Pets – Vita da animali, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo), adesso è possibile confermare che Chris Pratt non userà un accento italiano. Questa è stata la scelta assunta da chi lavorerà al film.

In un recente video che è stato divulgato da TooFab, infatti, Chris Meledandri ci ha tenuto a rispondere ad alcune domande sulla performance di Chris Pratt nei panni del tenero Mario. Il produttore ha elogiato l’interpretazione dell’attore come “fenomenale”, poco prima di affrontare la questione del suo accento italiano, o meglio sulla sua mancanza. Ecco le sue parole:

“Ne parliamo nel film. Quindi faremo sicuramente un accenno a quell’accento, ma non è il tenore della performance che sarà presente nel film“.

Pertanto è deciso: Chris Pratt non sfoggerà un accento italiano, ma sembra che il film di Super Mario spiegherà in qualche modo il cambiamento e il perché di tale scelta. E, ancora, quando a Chris Meledandri è stato chiesto se fosse preoccupato per questo cambiamento che potrebbe non piacere ai fan, la sua risposta è stata lapidaria:

“Beh, in quanto italoamericano io stesso, capisco i commenti. Charlie Day, che interpreta Luigi, in realtà ha origini italiane. Quindi questo sarà il nostro cenno.”

Super Mario arriverà il 21 dicembre 2022

Super Mario, icona della Nintendo, è uno dei personaggi più famosi ed iconici del mondo dei videogiochi, talmente famoso da superare, a volte, i confini del medium stesso, venendo riconosciuto anche da persone che non masticano a sufficienza videogiochi. Ecco perché la notizia della creazione di un film animato proprio su Super Mario ha colpito veramente nel segno specialmente se si tiene in considerazione la scelta di attori famosi come doppiatori effettivi dei personaggi.

L’idraulico baffuto, all’interno della realizzazione, verrà come già detto doppiato da Chris Pratt, noto attore americano che si cimenta per l’ennesima volta con il mondo del doppiaggio dopo The LEGO Movie e Onward, dove ha collaborato con Tom Holland (Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, Le strade del male, Spider-Man: No Way Home), suo collega anche nel MCU.

Chi saranno gli altri doppiatori del film Super Mario

Oltre a Chris Pratt gli altri doppiatori sono Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad), Seth Rogen (Donkey Kong) e molti altri ancora. Secondo le prime indiscrezioni, la pellicola dovrebbe arrivare nelle sale mondiali il 21 dicembre 2022, anche se ovviamente non sappiamo ancora nulla per il mercato italiano.