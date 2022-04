Sono passati tre anni da quando il regista giapponese Makoto Shinkai ci ha teletrasportato in un Giappone fantastico in cui si sono intrecciate le vite dei poco più che bambini Hina e Hodaka, coinvolti in avventure meravigliose al limite del fantastico, al ritmo serrato dei loro cuori legati da sentimenti indissolubili i quali non hanno proprio potuto evitare di toccare profondamente l’animo di chi, dall’altra parte dello schermo, si è trovato indirettamente a gioire e soffrire con loro, come fossero persone reali, in carne ed ossa, quasi di famiglia.

Era il 2019, infatti, quando usciva nelle sale italiane il film d’animazione “Whetearing with you” (tradotto in “La ragazza del tempo“), una storia dolce, romantica ma anche drammatica e malinconica, incentrata sulla voglia di riscatto e soprattutto sull’amore, quello sincero, forte e incondizionato che resiste a tutto, persino… al tempo.

E adesso, tre anni dopo, Makoto Shinkai ha annunciato la produzione di una nuova opera, la cui uscita è prevista per l’11 novembre 2022 nelle sale giapponesi: “Suzume no Tojimari” (tradotto in italiano: “Le serrature di Suzume“).

Non si ha invece ancora una data precisa circa la distribuzione del film nel nostro paese, ma probabilmente essa è prevista per il 2023.

Alla realizzazione di tale pellicola hanno partecipato anche Masayoshi Tanaka (designer dei personaggi e già collaboratore di Shinkai in “Your name” e “Whetearing with you“), Takumi Tanji (direttore artistico) e Kenichi Tsuchiya (direttore dell’animazione); la produzione è invece stata affidata alla CoMix Wave Film e alla Story Inc, mentre la distribuzione nuovamente alla Toho Animation.

La trama del film

“Suzume no Tojimari – Le serrature di Suzume” ha per protagonista la giovane Suzume, una diciassettenne abitante del Kyushu. La sua è una vita tranquilla e monotona, ma tutto cambia quando un giorno, d’improvviso, incontra un ragazzo suo coetaneo che le rivela di star cercando una fantomatica porta.

Inizia così per Suzume e il suo nuovo amico un viaggio pieno di magia e misteri in cui nessuno è al sicuro, e il cui risultato finale è estremamente incerto.



La pellicola è stata descritta dallo stesso Makoto Shinkai come un mix perfetto tra un film di avventura e un road movie.

Il trailer del film

Poco tempo fa è stato rilasciato dalla casa di produzione giapponese Toho Animation il primo teaser trailer ufficiale del film, di soli 44 secondi e privo di alcun dialogo: in esso si vede Suzume che, durante una gita in bicicletta, si imbatte in una misteriosa porta sospesa al di sopra di un piccolo laghetto artificiale. Travolta dalla curiosità, dopo alcuni tentennamenti Suzume si decide ad aprirla…

Un secondo trailer del film verrà rilasciato questa estate.