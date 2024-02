Solana Imani Rowe, da tutti noi conosciuta semplicemente come SZA, è una cantautrice del Missouri classe 1988. Ha attirato l’attenzione a livello mondiale nel 2017 grazie al suo album di debutto, Ctrl, che è stato un vero e proprio successo.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti dal calibro di Rihanna, Alicia Keys, Justin Timberlake e Pharrell Williams, ma è stata anche l’autrice di brani di successo come Feeling Myself di Beyonce e di Nicki Minaj. Durante la sua vita professionale ha ottenuto diversi riconoscimenti come quattro Grammy Award e sei Billboard Music Awards. Voce di brani come Kill Bill, Good Days, All the Stars, Broken Clocks, Drew Barrymore fino a Nobody Gets Me e I Hate U per citarne alcuni. Ed oggi SZA è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Saturn che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantautrice SZA

Il significato di Saturn

Saturn, il nuovo singolo di SZA, è uno dei brani estratti da Lana, il quarto album in studio della cantautrice in arrivo a breve. Si tratta di una canzone R&B dalle tonalità malinconiche. La canzone si basa su una metafora e prende come esempio il pianeta Saturno che ci mette 29 anni circa per completare il suo giro intorno al sole ed ogni volta che lo completa, stando a quanto riferisce l’astrologia, c’è aria di cambiamento. Ed è proprio questo il cambiamento che la ragazza canta in Saturn: intrappolata in un vortice di pensieri negativi vuole cercare un nuovo equilibrio che le possa permettere di stare bene e di salvaguardare la sua salute mentale. La canzone approfondisce, infatti, i temi dell’insoddisfazione e della ricerca di un significato nella vita. C’è sempre la necessità di avere quel qualcosa in più e soprattutto esiste sempre quel desiderio di riuscire a fuggire dalla solita monotonia. La protagonista ha come la sensazione di fluttuare sempre lontano, incapace di trovare qualcosa a cui valga la pena aggrapparsi, ma nonostante questo continua a mantenere un barlume di speranza.

