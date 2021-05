Riuscite ad immaginare un personaggio più indicato di lui in tale ruolo? Se la vostra risposta è si, vuol dire che anche i vertici di HBO Max ci hanno visto giusto, e la sua interpretazione del famoso pirata sarà memorabile come molti si aspettano.

Il geniale regista, sceneggiatore, comico e interprete neozelandese, dunque, vincitore del Premio Oscar e del Premio BAFTA come miglior sceneggiatura non originale per il film Jojo Rabbit, sta per intraprendere una nuova e avvincente avventura. Ha infatti ottenuto il ruolo del pirata Barbanera in Our Flag Means Death.

La serie, un nuovo progetto televisivo prodotto in esclusiva per HBO Max, vanta un cast notevolissimo, e ad annunciare quali attori andranno a comporlo è The Hollywood Reporter, che riporta la notizia in esclusiva, ponendo l’accento soprattutto sulla presenza di Taika Waititi.

Taika Waititi sarà adatto al ruolo di Barbanera?

Ad aver scelto Taika Waititi nel ruolo del conosciutissimo filibustiere, pare sia stato proprio il creatore e sceneggiatore dello show, David Jenkins. È stato lui personalmente, infatti, a non avere alcun dubbio rispetto a chi dovesse vestire i panni di Barbanera, personaggio realmente esistito che è stato un pirata inglese che ebbe il controllo del Mar dei Caraibi per un breve periodo, fra il 1716 e il 1718, durante la cosiddetta età d’oro della pirateria.

Lo showrunner David Jenkins (People of Earth) ha insistito perché a suo dire il poliedrico attore, conosciuto soprattutto per la sua vena comica che ha conquistato i telespettatori con film molto apprezzati e conosciuti quali Vita da vampiro – What We Do in the Shadows e Thor: Ragnarok, è perfetto per il ruolo:

“Il nostro Barbanera è una leggenda, un amante, un combattente, un genio tattico, un’anima poetica e molto probabilmente un pazzo. Solo un uomo potrebbe interpretare questo ruolo, e quest’uomo è il grande Taika Waititi. Siamo entusiasti oltre misura che abbia deciso di indossare la barba.”

Di cosa parla Our Flag Means Death?

Curiosi di sapere di cosa parlerà Our Flag Means Death? Cerchiamo di darvi qualche informazione in più! La serie è liberamente ispirata alle avventure di Stede Bonnet, un aristocratico realmente esistito che un giorno ha deciso di mollare tutto, di dire addio alla sua vita sicura, e di dedicarsi alla “carriera” di pirata.

Può sembrare una storia assurda, oppure inventata, ma non è così! Lo show è costruito tutto guardando alle reali e comprovate avventure del ricco e viziato aristocratico Stede Bonnet, che decise di abbandonare la sua vita privilegiata per attraversare i mari con la sua nave pirata.

Il protagonista sarà interpretato dall’attore Rhys Darby (I Love Radio Rock, Una serie di sfortunati eventi, La grande bugia) nei panni di quest’ultimo, un uomo alle prese con questa profonda crisi di mezz’età che lo porta a diventare, all’inizio del XVIII secolo, il capitano della pericolosa nave pirata Revenge. Bonnet e il suo equipaggio di manigoldi viaggiarono lungo la costa orientale di quelli che oggi sono conosciuti come gli Stati Uniti d’America, assaltando, derubando e dando fuoco ad altre navi delle Barbados.

Oltre ad interpretare il pirata Barbanera, Taita Waititi sarà anche dietro alla cinepresa! Il regista, infatti, dirigerà anche l’episodio pilota della serie, che al momento conta 6 episodi, e sarà uno dei produttori esecutivi insieme a David Jenkins, Garrett Basch e Dan Halsted. La produzione di Our Flag Means Death comincerà con la lavorazione non appena l’attore e regista neozelandese terminerà il suo lavoro come regista di Thor: Love and Thunder, film Marvel atteso per il 2022.

Allo stato attuale, quindi, non è ancora dato sapere quando la serie andrà in onda. Voi però la seguirete appena verrà trasmessa? Siete contenti di questo nuovo progetto? Scrivetelo nei commenti!