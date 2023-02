Una delle scoperte più piacevoli dell’ultimo Festival di Sanremo è stata senza dubbio Tananai. Il cantautore di Milano classe 1995 è diventato un volto noto dopo aver preso parte, lo scorso anno, al Festival di Sanremo dove era arrivato ultimo con la sua canzone Sesso Occasionale. Nonostante l’ultimo posto, il brano è diventato un successo che tutti hanno canticchiato almeno una volta nella vita.

Quest’anno si è preso la sua rivincita con il brano Tango che ha emozionato e che gli è valso il quinto posto. Lui, senza dubbio, è molto apprezzato non solo come artista, ma anche come persona per il suo modo di non prendersi mai sul serio. Tuttavia, questa volta ha deciso di vivere l’esperienza di Sanremo in modo più consapevole. Come lui stesso ha ammesso durante un’intervista con il Corriere della Sera, infatti, lo scorso anno aveva affrontare l’importante esperienza della kermesse canora in modo superficiale. Queste le sue parole:

“Non mi sentivo scarso, mi sentivo più inconsapevole, meno pronto, sono stato un filino più superficiale..anzi senza un filino..sono stato molto superficiale nella preparazione del Festival 2022”.

Poi Tananai ha preso coscienza ed ha capito che vuole rispettare il suo pubblico che lo ascolta e che lo incoraggia sempre, così ha deciso di abbandonare la superficialità ed ha iniziato ad impegnarsi veramente:

“Prendevo lezioni di canto anche prima solo che non mi applicavo abbastanza. Il vero anno da fuoriclasse l’ha passato il mio vocal coach Maurizio Zappatini. L’anno scorso gli dicevano: ma questo che lavoro fa? Adesso invece lo dipingono come un fenomeno. Lo devo ringraziare per avere continuare a lavorare con me anche dopo la figuraccia di Sesso Occasionale”.

Tananai sul palco dell’Ariston nel 2022 con il brano Sesso Occasionale

Durante l’intervista con il Corriere della Sera conosciamo anche una versione inedita di Tananai, ovvero quella di un figlio molto legato ai suoi genitori. Il papà ha uno studio dentistico a Cusano Milanino e la mamma si occupa della gestione di tutto lo studio. Il cantante è un vero e proprio mammone e non lo nasconde di certo:

“Da buon italiano voglio tanto bene a mia madre, è una grande donna, mi ha cresciuto con moltissimo affetto, è il mio esempio femminile”.

La mamma, infatti, gli ha insegnato ad essere gentile ed a trattare tutti nel modo più educato e corretto possibile. Il successo non gli ha fatto montare la testa. Non ama farsi autoregali materiali, ma semplicemente non appena ha potuto ha deciso di prendere in affitto una casa a Milano che fosse degna del proprio nome perché prima:

“Vivevo in un lotf diviso in quattro con amici nella mia stessa situazione. Le pareti di cartongesso separavano le camere, le tende facevano da porta, le finestre queste sconosciute”.

Ed ora c’è grande attesa per il mese di maggio quando inizierà il suo primo tour nei palazzetti che si preannuncia un successo.

E tu sei un fan di Tananai? Cosa ne pensi di questo suo cambiamento da un Festival di Sanremo all’altro? Ti aspettiamo nei commenti!