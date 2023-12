La cantante canadese Tate McRae è tornata alla ribalta in questo freddo mese di dicembre con un nuovo album in studio, secondo della sua carriera: si intitola “Think later” ed è stato rilasciato sul mercato musicale lo scorso venerdì 8 dicembre.

Oggi però ci concentreremo su un solo brano del disco, ovvero “Run for the hills“, che ne costituisce la terza traccia e di cui l’artista stessa aveva fornito un’anticipazione su Tik Tok durante il mese di novembre.

Curiosi di saperne di più? Qui di seguito andremo allora ad analizzare meglio il significato del testo di “Run for the hills” di Tate McRae.

Significato di “Run for the hills”

Come rivelato dalla cantante, questa rappresenta la prima canzone composta per l’album “Think later“, ma il testo è stato da lei riscritto più volte, con l’obiettivo di cogliere al meglio le sensazioni che le venivano via via donate dalla relazione che stava vivendo.

Il brano parla infatti di un amore devastante in un duplice senso: da un lato, accende l’artista con la sua fiamma passionale, divenendo il fulcro assoluto di ogni suo pensiero e azione. Dall’altro, però, corrode la parte razionale della donna, la quale è ben consapevole di quanto questa relazione sia dannosa, di come non sia altro che un continuo ed imperterrito prendersi in giro reciproco, ma che allo stesso tempo non riesce ad allontanarsi una volta per tutte dal partner (“So che quando sarà tutto finito ti odierò a lungo andare, ma in qualche modo non finisce mai“).