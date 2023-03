Oggi è venerdì 17 marzo, data tradizionalmente considerata foriera di sfortuna, ma così non è per Taylor Swift.

La cantautrice americana classe 1989, proprio in data odierna, ha infatti dato il via al suo sesto tour mondiale, che vede le prime tappe nei principali stadi del Regno Unito e che è incentrato sulla promozione del suo decimo album in studio, “Midnights“.

Non solo questo, però. Ieri, Taylor Swift ha annunciato l’imminente uscita di un suo nuovo inedito, che è stato rilasciato anch’esso proprio oggi: si intitola “All of the girls you loved before“, è scritto in collaborazione con Louis Bell ed Adam King Freeney ed appartiene al settimo album dell’artista, ovvero “Lover” (nonostante quest’ultimo risalga al 2019, ma per motivi ignoti prima d’ora non presentava tale brano).

Scopriamo allora subito il significato e la traduzione del testo di questa canzone.

Significato di “All of the girls you loved before”

In “All of the girls you loved before“, come del resto si può già intendere dal titolo, Taylor Swift racconta la propria storia d’amore con un ragazzo (forse Joe Alwyn?), concentrandosi però non solo sulla loro relazione, che a suo parere era destinata a nascere, bensì anche su tutte le ex del compagno.

Nei confronti di queste ultime, però, l’artista non rivolge parole di odio o di gelosia, ma anzi, le ringrazia: le ringrazia per aver contribuito a far diventare il ragazzo ciò che è adesso, e di cui lei si è innamorata perdutamente.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Quando pensi a tutte le notti in bianco

Alle stupide litigate al telefono

Svegliarsi la mattina con qualcuno

Ma sentirsi soli

[Ritornello]

Attorno al tuo nome è disegnato un cuore

Con la calligrafia di qualcuno, non la mia

Stiamo sgattaiolando in città

Tenendoci per mano, per ammazzare il tempo



[Pre ritornello]

Il tuo passato e il mio sono linee parallele

Stelle tutte allineate e intrecciate

e ti ha insegnato

Il modo in cui mi chiami “baby”

e di trattarmi come una signora

Tutto quello che posso dire è

[Ritornello]

Tutte le ragazze che amavi prima (Ooh)

Ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

Ogni strada senza uscita ti portava dritto da me

Ora sei tutto ciò di cui ho bisogno, sono così grata per

Tutte le ragazze che amavi prima

Ma io ti amo di più

[Verso 2]

Quando penso a tutto il trucco

Di un finto amore in città (Ooh)

Piangendo in bagno per un tizio

Di cui ora non ricordo il nome

[Ritornello]

Scherzi segreti tutto da sola

Non c’è nessuno a casa, sedici anni e selvaggio (Ooh)

Ci stiamo sciogliendo, facendo pace

Vattene senza salutare (Ooh)



[Pre ritornello]

Sappilo

È tutto ciò che mi ha fatto

Ora ti chiamo “baby”

Ecco perché sei così straordinario

[Ritornello]

Tutte le ragazze che amavi prima (Ooh)

Ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

Ogni strada senza uscita ti portava dritto da me

Ora sei tutto ciò di cui ho bisogno, sono così grata per

Tutte le ragazze che amavi prima

Ma io ti amo di più

[Ponte]

Tua madre ti ha cresciuto leale e gentile

L’amore adolescenziale ti ha insegnato che c’è del buono nell’addio

Ogni donna che conoscevi ti ha portato qui

Voglio insegnarti come suona il per sempre

[Ritornello]

Le ragazze che amavi prima (Ooh)

Ti hanno reso quello di cui mi sono innamorata

Ogni strada senza uscita (strada senza uscita) ti ha portato dritto da me (dritto da me)

Ora sei tutto ciò di cui ho bisogno (tutto ciò di cui ho bisogno), per cui sono così grata

A tutte le ragazze che amavi prima

Ma io ti amo di più



[Outro]

(Ti amo di più)

(Ti amo di più).

–

Cosa ci dite di questa canzone? Scriveteci le vostre opinioni nei commenti!