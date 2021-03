Tutti noi nutrivamo la speranza e la convinzione che il 2021 sarebbe stato un anno migliore del 2020, il cosiddetto anno della rinascita che ci avrebbe dato la possibilità di tornare a festeggiare insieme, ma soprattutto quella di cantare a squarciagola sotto il palco le canzoni dei nostri cantanti preferiti. Così, purtroppo, non sarà. Abbiamo già visto come eventi importanti siano stati cancellati o posticipati. È sufficiente pensare al Coachella Festival 2021 che non si farà o all’Eurovision Song Contest che non vedrà il pubblico presente fino ai The Queen che hanno rimandato al 2022 il loro tour mondiale.

Ora troviamo un nuovo nome che si aggiunge alla lista ed è quello di Taylor Swift. La cantante statunitense, classe 1989, aveva già visto il suo tour mondiale Lover Fest spostarsi dal 2020 al 2021. Il suo tour avrebbe dovuto essere una festa con la possibilità di tornare alla vita di sempre, ma questo non è ancora possibile ed, anche questa volta, ha dovuto annullare il tutto e sperare nel 2022. A comunicarlo è la cantante stessa, sul suo profilo Instagram, tramite un lungo post dove traspare la sua delusione:

La cantante Taylor Swift

“Adoro venire qui per comunicarvi buone notizie o per condividere con voi un nuovo progetto, non è la cosa che preferisco al mondo darvi notizie che mi rattristano. Mi spiace, ma non posso riprogrammare gli eventi che abbiamo posticipato. Nonostante i rimborsi siano stati disponibili da quando abbiamo posticipato gli spettacoli del Lover Fest, molti di voi sono rimasti comunque in possesso dei biglietti ed ho anche cullato l’idea che avremmo potuto riprogrammarli. Questa è una pandemia senza precedenti che ha cambiato i piani di tutti e nessuno sa come saranno i tour nel prossimo futuro. Sono molto delusa di non potervi vedere come vorrei. Mi mancate così tanto e non vedo l’ora di stare insieme e di essere di nuovo al sicuro negli spettacoli”.

Molta la tristezza anche da parte del suo pubblico che aspettava con ansia l’estate per poterla rivedere, ma ovviamente vi è anche la consapevolezza che non si è ancora pronti al ritorno alla normalità con i contagi in continuo aumento. Nel frattempo, però, cresce l’attesa per il 9 aprile quando uscirà l’album Fearless, il primo album ri-registrato dell’artista dopo aver vinto un’estenuante battaglia legale contro la sua ex casa discografica.

Ed a voi piace Taylor Swift? Condividete la decisione di posticipare i concerti? Vi aspettiamo nei commenti!