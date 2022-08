Taylor Swift è una cantautrice degli Stati Uniti classe 1989. Senza dubbio si tratta di una delle voci femminili più amate nel mondo della musica internazionale con prestigiosi premi vinti ed una carriera in forte ascesa costellata da brani di successo come Love What You Made Me Do, Don’t Blame Me, Love Story, You Belong With Me, Enchanted fino a Shake it Off e Ready For It?.

Ieri, la cantante ha brillato sul palco degli Mtv Vma dove si è aggiudicata il premio per il video dell’anno grazie alla versione lunga ben 10 minuti di All is Well, ma anche per il migliore video in longform e per la regia, ma la novità che ha attirato maggiormente l’attenzione non è stato tanto il premio vinto (non è certo la prima volta che la bella ragazza si aggiudica importanti premi), ma le sue parole che hanno annunciato l’uscita di un nuovo album. Dopo due anni di silenzio, con l’ultimo progetto discografico che risale al 2020 con i singoli Folklore ed Evermore (mentre lo scorso ottobre è uscito Carolina, brano inedito scelto come colonna sonora del film Where the Crawdads Sing), il prossimo 21 ottobre uscirà Midnights. La cantautrice ha annunciato, inoltre, che da lì a poco avrebbe dato ulteriori informazioni sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Se non fosse per voi, non sarei stata in grado di ri-registrare i miei album. Voi mi avete incoraggiata a farlo. E quindi ho deciso che, nel caso foste stati tanto generosi da darci questo premio, avrei annunciato che il mio nuovo album uscirà il 21 ottobre. Vi dirò di più a mezzanotte”.

La cantante Taylor Swift

Inutile dirlo, i suoi social network sono stati presi d’assalto dai fan curiosi di saperne di più. Il titolo scelto è proprio Midnights poiché racchiude le storie di tredici notti insonni, tante quante saranno le tracce del disco, e che sono avvenute in ordine sparso durante la vita della Swift. Tredici tracce che, al momento, sono ancora senza un titolo. Queste le parole con cui Taylor ha fatto il suo annuncio nel mondo virtuale:

“Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una collezione di musica scritta nel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi”.

Nel frattempo, Taylor Swift è al lavoro poiché si sa, non ama stare ferma e con le mani in mano e sta procedendo alla riscrittura dei suoi album del passato. Al momento ha già pubblicato le nuove versioni di Fearless (Taylor’s Version) e di Red (Taylor’s Version) che è stato l’album di una donna più ascoltato di sempre nell’arco di una giornata su Spotify. Ed ora si attende con ansia il mese di ottobre per vedere cosa ci regalerà la Swift.

