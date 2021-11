La cantante è apparsa da “Fallon” e “Seth Meyers” per promuovere il nuovo album Red.

Taylor Swift si è preparata per dipingere la città di rosso per la sua versione ri-registrata. Lo ha fatto nella mezzanotte di giovedì con un paio di apparizioni a tarda notte.

La sua prima tappa è stata come ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Il pubblico era composto interamente da veterani in onore del Veterans Day, ha annunciato Fallon all’inizio dello spettacolo. Swift si è unita a Fallon per giocare a un round di “Box of Lies”. Il gioco presentava nove scatole con oggetti all’interno. Ognuno poi si è alternato descrivendo cosa c’era nella scatola, e poteva mentire o dire la verità, e poi doveva decidere se l’altro stava mentendo o no. Si è scoperto che sono stati entrambi bravi a mentire.

Dopo la partita, hanno parlato della nuova versione di Red. Ha detto che tra i collaboratori della nuova interpretazione dell’album di successo ci sono Chris Stapleton e Phoebe Bridgers. Swift ha aggiunto che era molto entusiasta di “All Too Well”. Ha detto che aveva circa 21 anni quando ha scritto la canzone e che in quel momento si trovava in una brutta situazione. Era un annuncio pubblicitario che si è trasformato in una canzone. Ha rivelato che il nuovo album include i testi originali scritti in quel momento.

Dopo l’uscita del disco nella mezzanotte di giovedì, Taylor ha suonato al Late Night With Seth Meyers, dove ha discusso della sua imminente apparizione al Saturday Night Live ed ha riflettuto su Red.

Red (Taylor’s Version), la ri-registrazione di Swift del suo album del 2012, contiene 30 canzoni tra cui una nuova versione di 10 minuti di “All Too Well”. Qui sotto puoi acquistare l’album di Taylor.