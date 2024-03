Taylor Swift è una cantautrice degli Stati Uniti classe 1989. Senza dubbio si tratta di una delle voci femminili più amate nel mondo della musica internazionale con prestigiosi premi vinti ed una carriera in forte ascesa costellata da brani di successo come Love What You Made Me Do, Don’t Blame Me, Love Story, You Belong With Me, Enchanted fino a Shake it Off e Ready For It? per citarne alcuni.

Nell’ultimo periodo possiamo affermare che è stata la regina indiscussa: qualsiasi cosa faccia, è un successo a livello mondiale. Il suo talento e la sua bellezza hanno formato un connubio perfetto che le ha fatto scalare le classifiche di tutto il mondo. Sempre alla moda (tanto che agli eventi importanti è spesso la più bella) e con concerti sold out in qualsiasi posto nonostante i prezzi alle stelle. Lo scorso ottobre, Taylor Swift è stata la protagonista nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con l’uscita del film The Eras Tour che ci ha portati direttamente in prima fila al suo tour. Il film, infatti, parla di quello che è stato uno dei tour ad aver avuto maggiore successo nella storia del pop e proprio questo tour la porterà anche nel nostro paese il prossimo 13 e 14 luglio, precisamente a Milano, allo stadio San Siro.

Per la pubblicazione del film si è deciso di non coinvolgere nessuna delle major, ma nonostante questo il Taylor Swift: The Eras Tour è stato un grande successo. Purtroppo, però, non tutti hanno avuto la possibilità di assistere ad uno dei concerti della cantante o di vedere il film. Ma nessun problema, ci pensa Disney + a trovare una soluzione a tutto questo. Come sappiamo, infatti, le piattaforme di streaming sono al lavoro per poter riuscire a prevalere l’una sull’altra e Disney + ha pensato bene di puntare su una delle artiste più amate negli ultimi anni. E così il film Taylor Swift: The Eras Tour è pronto a fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming tra dieci giorni, precisamente il 15 marzo.

Taylor Swift ai Grammy Awards

Il film è atteso con ansia e per rendere meno pesanti questi ultimi giorni, Disney + ha reso disponibile il suo trailer ufficiale. Taylor Swift: The Eras Tour sarà diretto da Sam Wrench ed il trailer ci regala un assaggio di quello che vedremo poi nel film. Tutto succede tra il 3 ed il 9 agosto 2023 quando il SoFi Stadium di Inglewood a Los Angeles ha ospitato Taylor Swift per quello che sarebbe stato uno degli show di maggior successo di sempre, dopo ben 17 anni di carriera. La Swift rivela che è stata l’esperienza più straordinaria di tutta la sua vita. Veniamo poi catapultati direttamente nel vivo del concerto tra le coreografie, i costumi e le canzoni live. Inoltre, nella versione di Disney + ci saranno ben quattro brani che verranno eseguiti in acustico dalla cantante, tra cui Cardigan e Maroon.

Il film ha tutte le carte in regola per essere un successo anche sul piccolo schermo. Ai botteghini ha incassato oltre 260 milioni di dollari ed è diventato il film documentario – concerto ad aver ottenuto i maggiori incassi. A tal proposito Bob Iger, l’amministratore delegato della The Walt Disney Company ha affermato che:

“The Eras Tour è stato un vero fenomeno che ha entusiasmato e continua ad entusiasmare i fan di tutto il mondo, e siamo molto entusiasti di portare questo concerto elettrizzante al pubblico ovunque si trovi, in esclusiva su Disney+”.

Ancora qualche giorno di pazienza e poi il Taylor Swift: The Eras Tour sarà disponibile su Disney + e siamo sicuri che questa scelta rappresenterà una mossa vincente per la piattaforma di streaming che è pronta ad accogliere nuovi abbonati.

E tu sei un fan di Taylor Swift? Sei già andato al film a vedere Taylor Swift: The Eras Tour? Ti aspettiamo nei commenti!