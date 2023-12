La regina pop del momento è tornata!

Per la gioia dei suoi innumerevoli fan da ogni parte del mondo, infatti, Taylor Swift ha reso disponibile all’ascolto in streaming la sua canzone “You’re losing me“.

Non si tratta tuttavia di una novità nel vero senso della parola, in quanto il singolo è stato scritto dalla cantautrice statunitense ben due anni fa ed è stato inserito in un primo momento soltanto nelle versioni fisiche del suo ultimo album, “Midnight“.

In occasione però della nomina della Swift a “Spotify’s Global Top Artist“, nel 2023, la cantante ha deciso di fare un regalo a coloro che l’hanno sempre sostenuta, rilasciando anche sui servizi di streaming musicale questo brano.

Ma di cosa parla “You’re losing me“? Andiamone a scoprire il significato del testo qui di seguito.

Significato di “You’re losing me”

Questo singolo tratta un tema molto comune nella musica e nella vita: la conclusione di una storia d’amore.

Protagonista è infatti una relazione che, per quanto venga trascinata per le lunghe, non è in grado di offrire più nulla (“Pensavamo che col tempo sarebbe arrivata una cura, ora temo che non sarà così“).

L’artista rivela poi di essere stanca dei continui tentativi da lei fatti per salvare il rapporto, e che è arrivata ormai al punto di non ritorno (“Potresti aver appena inferto il colpo finale“).

Ed è proprio con questo senso di drammaticità che la cantante si rivolge al proprio partner, mettendolo in guardia sull’ormai irreparabilità della situazione. “Smettila, mi stai perdendo, non riesco a trovare il polso, il mio cuore non si avvierà più per te, perché mi stai perdendo“: così ripete più volte nel ritornello, ma solo all’inizio; successivamente e fino alla conclusione della canzone, dice “il mio cuore non si avvia più“, paragonando dunque la fine della storia ad una vera e propria morte fisica.