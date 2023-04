Netflix ha da poco rilasciato il primo teaser trailer per presentare il suo prossimo K-drama fantascientifico originale “Black Knight”, con protagonista Kim Woo-bin.

La serie è la trasposizione televisiva della webtoon “Delivery Knight” pubblicata dal 2017 al 2019. La trama segue le gesta del personaggio chiamato “5-8”, interpretato da Kim Woo-bin, un leggendario fattorino che consegna rifornimenti essenziali ai cittadini costretti a vivere sottoterra a causa del grave inquinamento atmosferico.

La nuova clip promozionale introduce l’ambientazione distopica dove la maggior parte della penisola coreana è stata ricoperta da sabbia e polvere. Gli edifici sono ormai abbandonati e la popolazione è costretta a trovare rifugio non in superficie. L’obiettivo di “5-8” e di tutti gli altri fattorini, detti Cavalieri, è mantenere in vita le persone superstiti.

“Black Knight” sarà presentato in anteprima mondiale il 12 Maggio esclusivamente su Netflix.

La spiegazione del teaser trailer di “Black Knight”

Nel teaser trailer vediamo per la prima volta la Corea del Sud completamente devastata da un cataclisma climatico. Siamo nel 2071. Solo l’1 % della popolazione è sopravvissuta. Solo l’ausilio di ossigeno in bombola permetterà a queste persone di continuare a vivere, poiché l’aria è mortale a causa dell’inquinamento. Le ampie inquadrature della città completamente coperta da sabbia e terra mostrano una veduta d’impatto dello scenario post apocalittico.

La fotografia con toni caldi aiuta a dare l’impressione di un mondo completamente diverso da come lo conosciamo. Il protagonista deve poi affrontare violente tempeste di sabbia per arrivare a rifornire gli abitanti ed installare le vitali bombole di ossigeno per la popolazione costretta a vivere nelle case sotterranee.

Una voce fuori campo esorta l’obiettivo fondamentale dei protagonisti: “Fattorini. Forniamo l’ossigeno e le necessità per mantenere in vita le persone. I fattorini devono essere duri, perché devono rischiare la vita per proteggere i loro camion dagli attacchi dei cacciatori. Ecco perché le persone sognano di diventare fattorini”.

E tu cosa ne pensi del teaser trailer di “Black Knight”? Lascia un commento!