Chapelwaite è la nuova serie televisiva tratta dal racconto di Stephen King intitolato Jerusalem’s Lot. Lo show per il quale è stata adattata quest’opera del maestro horror conosciuto in tutto il mondo, ha però un titolo differente dall’originale.

Si è infatti stabilito di scegliere come titolo dello show Chapelwaite, probabilmente più evocativo, e recentemente è stato divulgato il teaser di questa nuova e paurosissima serie tratta dal racconto da brivido dell’autore proveniente dallo stato del Maine.

Jerusalem’s Lot è un racconto molto amato dai fan dello scrittore, trasposto per la televisione e che avrà come attori protagonisti Adrien Brody (New York Stories, Il pianista, Manhattan Night) ed Emily Hampshire (Madre!, La mia vita con John F. Donovan, L’esercito delle 12 scimmie). Un progetto realizzato da EPIX che arriverà prossimamente sul piccolo schermo, e che è stato ideato appositamente per non farci dormire la notte.

Chapelwaite è la serie che non ci farà dormire la notte!

Con Chapelwaite, quindi, il terrore è assicurato, soprattutto perchè stiamo parlando di Stephen King, il del Re dell’horror! La storia narrata è ambientata nel 1850. Racconta del capitano Charles Boone (interpretato da Adrien Brody) che, dopo la scomparsa dell’amata moglie, si trasferisce assieme ai figli in una piccola cittadina del Maine, luogo che ha dato i natali all scrittore e che spesso ritorna nelle sue storie.

Emily Hampshire interpreterà la protagonista femminile, Rebecca Morgan, una giovane e ambiziosa donna che ha lasciato Preacher’s Corners per frequentare il Mount Holyoke College e che è tornata a casa per scrivere una storia per il nuovo e prestigioso Atlantic Magazine. Il suo blocco dello scrittore si manifesta quando Boone arriva in città con i suoi figli e, nonostante le proteste di sua madre, Rebecca chiede di essere la governante del famigerato maniero di Chapelwaite e della famiglia Boone per scrivere su di loro. In tal modo, Rebecca non solo realizzerà il prossimo grande romanzo gotico, ma svelerà un mistero che ha afflitto la sua stessa famiglia per anni, di cui lei era ignara.

La cittadina si chiama Preacher’s Corners e qui il protagonista si troverà costretto ad affrontare i segreti che si celano nella storia della sua famiglia, lottando strenuamente contro quello che per generazioni ha afflitto il blasone dei Boone. Così come detto dall’attrice protagonista, Emily Hampshire:

“La storia del racconto è una sorta di prequel di Salem’s Lot. Questo progetto mi entusiasma molto, considerando che adoro i corsetti, e con la serie TV ambientata nel 1850 è bello poter recitare in costume. Posso dire che è la cosa che amo di più di questo show televisivo.”

Le notti di Salem a cui l’attrice si riferisce è il famosissimo romanzo horror scritto da Stephen King e pubblicato nel 1975, seconda opera pubblicata dal maestro, dopo Carrie (uscito nel 1974). La serie è scritta dallo sceneggiatore di Le notti di Salem Peter Filardi, insieme al fratello Jason Filardi (17 Again, Bringing Down the House). I fratelli Filardi sono anche showrunner e produttori esecutivi con Donald De Line.