Tecla Insolia è una cantante di Varese classe 2004, cresciuta a Piombino. Nonostante la giovane età, la sua è una vita professionale in ascesa che la sta portando ad essere una delle voci femminili più amate nel panorama della musica italiana.

Nel 2019 vince la competizione Sanremo Young ed arriva a prendere parte al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte raggiungendo il secondo posto con il brano 8 marzo che, inoltre, si aggiudica il premio Lucio Dalla ed il premio Enzo Jannacci. Contemporaneamente, intraprende anche la carriera d’attrice che la vede protagonista in L’allieva 2, Vite in fuga, La bambina che non voleva cantare e Purché finisca bene 5 – Tutta colpa della fata Morgana per citarne alcuni. All’attivo ha quattro singoli: 8 marzo, L’Urlo di Munch e due collaborazioni con Alfa sulle note di Ti amo ma e Faccio un casino. Ed oggi, venerdì 18 marzo, torna protagonista sulla scena musicale. Da oggi, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Oro che tra gli autori vanta la presenza di Noemi al fianco di Tecla e di Andrea Wayne Papazzoni. Questo brano segna l’inizio di un nuovo percorso per Tecla che entra nel roster Polydor ed Universal Music e, soprattutto, anticipa l’uscita del suo primo album. Nel frattempo è uscito anche il video ufficiale dove la protagonista è la stessa cantante che, mentre indossa una maschera formata da schegge di specchio, è immersa in un contesto onirico dove il simbolismo la fa da padrone.

La cantante Tecla

Il significato di Oro

Il nuovo singolo Oro è una canzone intensa ed autobiografica che ci permette di conoscere meglio Tecla. Possiamo definirlo come un flusso di coscienze dove sentimenti come la rabbia e la disillusione si fanno motore di grandi cambiamenti in una nuova scoperta. Ovviamente, ritroviamo le sonorità pop raffinate tipiche di Tecla. La cantante stessa afferma che:

“In Oro ho voluto racchiudere una serie di significati. “Essere oro” è il raggiungimento di tutte le aspettative che una persona si crea nella sua vita. In contrapposizione ho utilizzato anche la parola “odio” perche per raggiungere i tuoi obbiettivi non hai mai una strada spianata, l’esperienze e gli incontri sbagliati possono intaccare il percorso che è la vita, farti dimenticare il motivo per cui hai iniziato questo viaggio. “Noi saremo oro” è una promessa che faccio a me stessa, perché nonostante l’odio lavorerò tutta la vita per ottenere quello che voglio”.

