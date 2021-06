Chi non conosce Ted? Il simpatico orso di peluche protagonista di due film, il primo uscito nel 2012, al fianco di Mark Wahlberg e di Mila Kunis. Un orsetto di peluche che prende vita quando John, il protagonista, è ancora un bambino di solo otto anni emarginato dai suoi compagni. John e Ted crescono insieme condividendo avventure divertenti, ma anche momenti pieni di significato e non da meno anche momenti imbarazzanti.

Ted ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico di tutto il mondo che si è affezionato all’orsetto ed ora è arrivata una notizia in grado di rendere felici gli appassionati. L’orso Ted, infatti, è pronto per diventare il protagonista di una serie tv prequel che parlerà della sua vita e delle sue avventure. Acquistata dalla piattaforma di streaming Peacock di proprietà di NBCUniversal che ha prodotto anche i due film, per il momento sappiamo che la prima stagione sarà composta da dieci episodi e che sarà affidata a Seth MacFarlane, autore dei film e de I Griffin.

L’orso Ted

Invece, sembra difficile un coinvolgimento di Mila Kunis e di Mark Wahlberg anche nella serie tv. Non ci resta altro che aspettare per vedere cosa ci riserverà questa serie tv su Ted!

