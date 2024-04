Mara Sattei torna con una nuova hit: TEMPO (all the things she said) disponibile da venerdì 19 Aprile e prodotto da Island Records/Universal Music.

Come intuibile dal titolo, il nuovo pezzo parte dal campionamento delle t.A.t.U., duo russo attivo soprattutto negli anni 2000, su cui Mara Sattei inserisce le sue strofe in maniera estremamente naturale.

17 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’attivo Mara Sattei dopo “Mare Aperto” e “Piango In Discoteca” torna ad esplorare una direzione sonora più marcata nell’elettronica, che con “TEMPO (All the things she said)”, raggiunge atmosfere ancora più da club.

Il significato di Tempo (All the things she said) di Mara Sattei

Nel testo troviamo da un lato il racconto di una storia che ferisce, soprattutto per colpa di parole pronunciate da altri e che nella nostra testa molto spesso non riescono a trovare un senso. Dall’altro lato è inesorabilmente presente il tema del tempo, che soffoca, che manca, che ci rincorre e che sembra non essere mai abbastanza.

Ecco come racconta il singolo la cantautrice:

“‘Tempo’ è un brano che racconta la frenesia che a volte la vita ci porta ad avere. Correre sempre senza sapere bene dove si sta andando è un qualcosa che accomuna tantissime persone negli ultimi anni. Con questa canzone voglio raccontare l’importanza del tempo, il valore che ha fermarsi dando priorità alla propria essenza, senza perdersi nella ricerca costante di qualcosa che non c’è”.

Il testo di Tempo (All the things she said) di Mara Sattei

All the things she said

All the things she said

Running throught my head

Running throught my head

Running throught my head

All the things she said

All the things she said

Running throught my head

Running throught my head

Running throught my head

Soldi persone cose

Sembra l’America

Vista a mille metri

E non trovo casa

Io

Perché da

Perché da sta città

Addio

Tra le sere

Certe serenità

Vinco adesso

Mentre respiro lo stesso

Per tutto quello che hai detto

Nella mia testa se ha un senso

Mentre grido non respiro e perdo tempo tempo perdo

Fino a che non vivo non lo so dove andrò

mentre scrivo faccio schifo e perdo tempo tempo perdo

fino a che non vivo, non lo so dove andrò.

E continuo a cercarti

Dentro gli occhi degli altri

Mentre gli altri son tanti

E addosso i diamanti sul petto mio

E non so se chiamarti o continuare a odiarti

Noi due chiusi come due collane, strette e fanno male

Gli strappi dei miei giorni distratti

E tra i denti quello che rimane, che non puoi rubare più

Tutto quello che, tutto quello che dici tu

Tutto quello che, tutto quello che non ho più

Mentre grido non respiro e perdo tempo tempo perdo

Fino a che non vivo non lo so dove andrò

mentre scrivo faccio schifo e perdo tempo tempo perdo

fino a che non vivo, non lo so dove andrò

E non so se chiamarti o continuare a odiarti

Noi due chiusi come due collane, strette e fanno male

Gli strappi dei miei giorni distratti

E tra i denti quello che rimane

Tutto quello che, tutto quello che dici tu

Tutto quello che, tutto quello che non ho più

Mentre grido non respiro e perdo tempo tempo perdo

Fino a che non vivo non lo so dove andrò

mentre scrivo faccio schifo e perdo tempo tempo perdo

fino a che non vivo, non lo so dove andrò

All the things she said

All the things she said

Running throught my head

Running throught my head

Running throught my head

All the things she said

All the things she said

Running throught my head

Running throught my head

Running throught my head

E tu, avevi già ascoltato Tempo (All the things she said) di Mara Sattei? Lascia un commento!