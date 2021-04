Siamo sul fantasy? Potresti alzare gli occhi al cielo come ho fatto io quando ho letto il genere su Netflix prima di guardare “Tenebre e Ossa”, serie tv che si ispira ai romanzi della trilogia Grisha di Leigh Bardugo. Un’eroina prescelta, un triangolo amoroso tra il bello/cattivo e l’amico d’infanzia, un’accademia magica dove gli studenti sono schedati all’infanzia in base ai loro poteri. Eppure, dopo circa mezz’ora del primo degli otto episodi di Tenebre e Ossa, ho pensato: “Oh si, questo fantasy spacca”. Ho iniziato a provare un’ossessione alla Breaking Bad porco diavolo. Questi elementi che ti ho descritto all’inizio, si stavano coalizzando in modo eccitante, fantasioso e avvincente.

Non sono il primo a dire che la narrativa Young Adult sia diventata piuttosto orrenda da quando Hunger Games e Twilight hanno creato degli autentici mostri del genere. Il genere si è trasformato in una formula familiare a tutti: il prescelto, il triangolo amoroso, la divisione per tratti della personalità. È un peccato che siano emersi solo i lati negativi della narrativa Young Adult negli ultimi anni e non la narrazione ricca e stimolante che abbiamo apprezzato in lavori meno conosciuti come La Casa Dello Scorpione. Ma non sono qui per lamentarmi dello stato in cui si trova questo tipo di narrativa, ma piuttosto a lodare una serie tv che riesce a sfruttare nel migliore dei modi gli elementi di quel genere.

Fin dall’inizio, Tenebre e Ossa mostra un mondo ricco ma anche confuso e complesso. Alina Starkov è un’orfana – per metà Shu – ed è cresciuta nella Ravka di ispirazione russa, che è in guerra con i paesi circostanti: Fjerda di ispirazione scandinava a nord e Shu Han di ispirazione Asia orientale a sud. L’etnia di Alina le fa guadagnare il disprezzo dei suoi compagni orfani, ad eccezione di Mal (Archie Renaux), un altro outsider bi-razziale che diventa il suo migliore amico. Non è male come la sceneggiatura tratta i temi razziali in Tenebre e Ossa. La serie a volte ci va pesante con diversi personaggi che spesso sputano verso Alina solo perché è Shu.

Ovviamente non è solo la storia di Alina a intrattenerci durante la visione. Il cast è pieno di personaggi che completano in modo impeccabile questo scenario. Quando Alina viene scoperta e portata via per allenarsi a salvare il mondo, conosciamo i “Crows”, un trio di criminali guidati dall’esilarante dispettoso Kaz Brekker (Freddy Carter) che ha deciso di rapire Alina per fare soldi. Imparerai ad affezionarti a tutti loro e poco alla volta, scopriamo i tratti caratteristici di ciascuno. La serie si destreggia tra diverse trame tanto da guadagnarsi il paragone con Game of Thrones, ma il bello di Tenebre e Ossa è che qui ci si diverte. C’è la consapevolezza che la serie tv sia un fantasy Young Adult che è composta per il 99% da persone che si distruggono l’una con l’altra, e forse l’1% di queste si amano (e sembrano tutte fantastiche nel farlo).

Titolo Originale: Shadow and Bone;

Ideatore: Eric Heisserer;

Regista: Lee Toland Krieger;

Durata: ogni episodio degli 8 totali dura 45-58 minuti;

Cast: Jessie Mei Li come Alina Starkov; Archie Renaux come Mal Oretsev; Freddy Carter come Kaz Brekker; Amita Suman come Inej Ghafa; Kit Young come Jesper Fahey; Zoë Wanamaker come Baghra; Ben Barnes come Aleksander Kirigan; Danielle Galligan come Nina Zenik, Calahan Skogman come Matthias Helvar, Daisy Head come Genya Safin, Sujaya Dasgupta Zoya Nazyalensky.

Fotografia: Owen McPolin, Aaron Morton, David Lanzenberg;

Data di uscita in Italia: 23 Aprile 2021 su Netflix.