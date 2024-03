La serie di Netflix, Testament: La storia di Mosè, si presenta come un viaggio narrativo che potrebbe sembrare tanto arido quanto il deserto stesso. Tuttavia, è stata pensata con l’intento di attirare l’attenzione delle nuove generazioni di credenti. Questo progetto ambizioso si propone di raccontare le vicende dell’Antico Testamento attraverso una serie di “ricreazioni” sceneggiate e interviste con esperti. Una soluzione molto simile a quella già vista in altre produzioni di Netflix come quella dedicata ad Alessandro Magno. L’idea alla base è quella di offrire una risorsa aggiuntiva agli insegnamenti del catechismo o religione a scuola. Magari gli studenti sono stanchi delle solite lezioni, e, forse, questa serie potrebbe suscitare in loro un interesse speciale nella religione.

La narrazione si apre con un aneddoto piuttosto insolito: un prete, un rabbino e un imam entrano in un bar, dove una giovane barista si trova di fronte alla loro sete di condividere la storia di Mosè, simbolo di servizio, pazienza e dedizione. Questo incontro, benché possa sembrare il preludio a una barzelletta, riflette in realtà il cuore del messaggio che Testament vuole trasmettere: la storia di Mosè e i suoi insegnamenti sono universali, pertinenti e meritano di essere ascoltati, indipendentemente dalle convenzioni moderne o dalla mancanza di pazienza nell’ascolto di racconti tradizionali.

La reazione della barista, che opta per guardare la serie su Netflix piuttosto che ascoltare i racconti dei tre uomini, mette in luce un punto cruciale: nella nostra società veloce e tecnologicamente avanzata, le modalità tradizionali di trasmissione del sapere e delle storie sacre rischiano di essere trascurate o dimenticate, specialmente dalle nuove generazioni. Testament si propone quindi di colmare questa distanza, utilizzando i mezzi moderni di comunicazione per riconnettere il pubblico con queste narrazioni profonde e significative.

La storia di Mosè, con i suoi temi di libertà, giustizia, e fede, offre insegnamenti preziosi che possono ispirare e guidare anche oggi. I suoi valori di pazienza, perseveranza e leadership non sono soltanto appannaggio del passato, ma risonano vivamente con le sfide contemporanee. Testament invita gli spettatori a riscoprire questi insegnamenti, dimostrando che, nonostante le differenze di tempo, cultura e tecnologia, le lezioni impartite da figure storiche e religiose come Mosè hanno ancora molto da offrire.

In questo modo, la serie di Netflix non si limita a raccontare una storia antica; si fa portavoce di un invito a riflettere su come tali narrazioni possano ancora influenzare e arricchire la nostra vita quotidiana. Testament: La storia di Mosè si rivela così un ponte tra il passato e il presente, evidenziando l’importanza di ascoltare, apprendere e trovare ispirazione nelle storie che hanno plasmato l’umanità.

La serie non si limita a essere un semplice ripasso dell’Antico Testamento. La serie, infatti, non punta a stupire con drammaticità o nuove interpretazioni; il suo obiettivo principale è quello di diffondere la parola di Dio attraverso il mezzo di streaming più popolare del mondo. Si rivolge a un pubblico ecumenico e cerca di rendere la storia accessibile anche a coloro che potrebbero trovare i sermoni tradizionali poco invitanti.

Testament è stata diretta e co-scritta da Benjamin Ross e segue la vita di Mosè dalla nascita fino alla morte, attraverso tre episodi che trattano rispettivamente la sua nascita e ritorno in Egitto, la sfida al Faraone e la guida del suo popolo verso la terra promessa. La serie si attiene fedelmente agli avvenimenti principali narrati da innumerevoli autori e interpreti nei secoli, ma si distingue per il suo approccio ibrido nella narrazione: una parte delle scene è stata ricostruita con attori in carne ed ossa, mentre l’altra parte si avvale di interviste con esperti di diverse fedi, i cui contributi, sebbene non mirino a creare un consenso unanime, arricchiscono la narrazione con diverse prospettive.

Testament: La storia di Mosè riesce a posizionarsi in modo unico nell’offerta Netflix, collocandosi tra i programmi educativi e quelli storici. Cerca di toccare le corde giuste per attrarre un pubblico giovane, abituato a ricevere informazioni e intrattenimento in modo veloce e digitale. La serie intende mostrare come anche le storie millenarie possano trovare spazio e risonanza nell’era moderna, offrendo al contempo un approccio innovativo all’apprendimento di temi religiosi e storici tramite il mezzo visivo.

