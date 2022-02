Fare un film d’azione è davvero, davvero difficile. Occorre avere un team davvero esperto dietro e davanti alle telecamere. Questo fattore sembra purtroppo mancare in “Testimone Misterioso“, film d’azione disponibile da qualche giorno su Netflix. La pellicola punta sul ritmo intenso ma finisce per essere ridicola e facilmente dimenticabile dai più.

In Testimone Misterioso il regista non è sicuramente esperto visto che Régis Blondeau debutta proprio con questo film. Cosa faceva prima? Ha lavorato solo come direttore della fotografia in alcune commedie francesi. Si vede subito che si tratta di un debuttante del genere. Le scene d’azione non vengono inquadrate al meglio e, soprattutto, taglia sequenze all’interno di esse. Nel cast però troviamo un attore carismatico e adatto per questo genere come Franck Gastambide. Al suo fianco ci sono Jemina West, Tracy Gotoas e Michaël Abiteboul. La presenza di Gastambide mi aveva incuriosito e pensavo che potesse salvare il film da un quasi sicuro flop. Purtroppo non è stato così. Del suo personaggio ne parlerò dopo.

Di cosa parla Testimone Misterioso? Il film racconta la storia di Thomas, un poliziotto corrotto che, dopo aver investito un uomo in autostrada, cerca di insabbiare il crimine, per poi scoprire che c’era un testimone del delitto che vuole approfittarsi di lui.

Il film è un remake di un film sudcoreano del 2014 molto solido e divertente dal titolo “A Hard Day“. Il remake francese segue punto per punto la trama dell’originale e non offre nulla di nuovo alla storia.

Quindi, se il film è un remake quasi esatto dell’originale sudcoreano, allora perché quello funziona e questo no? Bene, è tutta una questione di performance singole. Mi riferisco alle performance di regista e attori. Tra l’altro, copiando totalmente l’originale, priva lo spettatore dell’eccitazione di vedere un film nuovo. In più, in Testimone Misterioso, le sequenze più belle dell’originale, ti sembreranno ridicole e stupide.

Le interpretazioni sono piatte rispetto all’originale e anche rispetto ad altri film d’azione. Gastambide dovrebbe essere l’eroe del film ma il suo personaggio è sgradevole. Non proverai pietà per lui. È una persona cattiva e merita tutto ciò che gli accade. È difficile preoccuparsi di cosa succede in un film quando il personaggio principale non è simpatico o interessante.

Il resto del cast non fa meglio. Tutti quanti impostano il pilota automatico e aspettano l’esecuzione dei titoli di coda.

Non ho altro da aggiungere. Il film mi ha deluso. E tu hai visto Testimone Misterioso. Dimmi cosa ne pensi attraverso i commenti.