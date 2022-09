I The 1975 sono un gruppo musicale pop britannico che ha visto la luce nel 2002 a Manchester e che è formato da Matthew “Matty” Healy, Adam Hann, George Daniel e Ross MacDonald. Sono arrivati ad ottenere un successo internazionale tale che, per ben due volte, nel 2014 e nel 2016, hanno preso parte al Coachella Festival.



Voce di brani come Robbers, Somebody Else, Happiness, It’s Not Living, Love If It We Made It, Chocolate fino a Sincerity Is Scary e If You’re Too Shy per citarne alcuni, sono molto amati dal loro pubblico e non solo. Ed oggi i The 1975 sono pronti a tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 2 settembre, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo I’m in Love with You che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo arriva dopo i brani Happiness e Part Of The Band ed anticipa l’uscita di Being Funny In A Foreign Language, loro nuovo album atteso per il 14 ottobre nell’attesa di tornare a suonare live con il loro At Their Very Best Tour che inizierà nel gennaio 2023 e li vedrà in giro per il Regno Unito e per l’Irlanda, almeno al momento.

Il gruppo musicale The 1975

Il significato di I’m In Love With You

I’m In Love With You, il nuovo singolo dei The 1975, è stato registrato tra i Real World Studios nel Wiltshire e gli Electric Lady Studios di New York ed ha già il video ufficiale che è stato diretto da Samuel Bradley. Una canzone d’amore dove il romanticismo la fa da padrone e dove si ripete, più e più volte, di essere innamorati e di provare emozioni che non avevano mai vissuto prima. La canzone perfetta da dedicare alla propria metà della mela.

E tu sei un fan dei The 1975? Hai già avuto modo di sentire il suo nuovo brano I’m In Love With You? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione della canzone!

Traduzione I’m In Love With You

Il battito cardiaco sta arrivando così forte

Se non ti fermi

Avrò bisogno di un secondo

Oh, c’è qualcosa che volevo

Dillo a te, piccola (tieni quel pensiero)

Sì, c’è qualcosa che volevo

Dillo a te, piccola

Ma proprio non posso farlo

Che chiamata, trasferirsi

Mi sento come se potessi allentare le mie labbra (dai così forte)

Posso riassumerlo per te

È semplice e funziona così

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Ha il suo foglio di giornale

Leggendo l’elenco degli errori in corso (Sì, sì, sì)

Non dormo

Girando e girando per tutta la notte (Sì)

Oh, c’è da qualche parte che ho (da qualche parte che ho)

stato inteso a (significato a)

Prendi la conversazione (tieni quel pensiero)

Oh sì, c’è da qualche parte che ho (da qualche parte che ho)

stato inteso a (significato a)

Prendi la conversazione

Ma proprio non posso farlo

Mi mostri il tuo (mi mostri il tuo)

Cosa da ragazza nera (cosa da ragazza nera)

Fingendo di sapere di cosa si tratta (non stavo ascoltando)

Mi scuso, incontri i miei occhi

Sì, è semplice e funziona così

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Si Ho capito

l’ho trovato

Devo solo tenerlo

“Non fottere, muppet”

Non è così profondo

Ho contato le mie benedizioni, riflettendoci bene

Proprio come: uno, due, sì, sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te

Sono innamorato di te