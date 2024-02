The Big Bang Theory è una serie tv statunitense che è stata ideata da Chuck Lorre e da Bill Prady. All’attivo ha dodici stagioni per un totale di 279 episodi. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle serie tv più acclamate ed amate negli anni 2000 ed, inoltre, è diventata la sitcom più longeva della storia della tv statunitense.

Ha vinto oltre 10 Emmy Awards e vanta un cast di tutto rispetto. L’ultimo episodio è andato in onda sul piccolo schermo nel 2019, ma sappiamo che quando un titolo piace difficilmente lo si lascia andare. Soprattutto in questo periodo dove tra reboot, live action e spin off i titoli più amati dal pubblico sono i veri protagonisti. E The Big Bang Theory ha già avuto il suo spin off, ovvero Young Sheldon, nata come serie prequel della famosa serie tv e si incentra sull’infanzia di Sheldon Cooper. Nell’ultimo periodo si parlava sempre di più di un nuovo possibile spin off in arrivo su The Big Bang Theory nonostante Chuck Lorre, l’ideatore, si era detto contrario a questa possibilità.

Voci sempre più insistenti parlavano di un possibile spin off basato su Raj Koothrappali, il personaggio interpretato dall’attore Kunal Nayyar che, tuttavia, si è detto non d’accordo con questa notizia ed anzi pare averla appresa solo ora. L’attore, infatti, ha detto la sua durante un’intervista con TvLine. Queste le sue parole:

Raj Koothrappali in The Big Bang Theory

“Ad essere onesto, non ho sentito nulla a riguardo oltre a quanto riportato dai media. Non sono del tutto sicuro di cosa si tratti”.

Come se non bastasse, Kunal Nayyar non è ancora pronto per tornare a vestire i panni del suo personaggio. D’altronde è passato poco tempo dall’ultimo episodio e l’attore ha una vita professionale che va avanti e, come è giusto che sia, non vuole rimanere vincolato ad un unico personaggio. Afferma, infatti, che:

“Onestamente, mi sembra un po’ troppo presto. Si può fare un revival soltanto quattro anni dopo la fine della serie? Non sarebbe una reunion ma solo un’altra stagione”.

Ed, in effetti, le sue parole sono state accolte in modo positivo dal mondo virtuale. Nonostante The Big Bang Theory sia molto amato dal pubblico, è giusto aspettare ancora un po’ di tempo prima di rivedere una nuova storia. Nel frattempo, però, Kunal Nayyar è pronto per tornare al fianco di Melissa Rauch, sua ex costar nella serie tv, durante una reunion di Night Court.

E tu cosa ne pensi di un possibile spin off di The Big Bang Theory? Sei d’accordo con le parole dell’attore che interpreta Raj Koothrappali? Ti aspettiamo nei commenti!