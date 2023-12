The Buccaneers è una serie tv creata da Katherine Jakeways basata sull’omonimo romanzo di Edit Wharton che, però, rimase incompiuto a causa della morte dell’autrice e che venne completato solo nel 1993 da Marion Mainwaring.

La serie tv ci racconta la storia di cinque ragazze americane ricche che decidono di abbandonare gli Stati Uniti per recarsi a Londra dove vogliono trovare uomini nobili da poter sposare. La serie ha fatto il suo debutto su Apple Tv + a novembre ed, al momento, ha all’attivo una stagione composta da otto episodi. Nonostante lo scetticismo iniziale, The Buccaneers è riuscita ad ottenere un buon riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica che, su Rotten Tomatoes, ha riportato un indice di gradimento pari al 76%. Sappiamo bene che, con il nuovo anno in arrivo, le piattaforme di streaming sono alla ricerca di titoli che possano appassionare i telespettatori ed attirare, al tempo stesso, nuovi abbonati.

Apple Tv +, soprattutto, vuole poter competere con gli avversari maggiori come Disney +, Netflix ed Amazon Prime Video e, per questo motivo, ha deciso di regalare al suo pubblico un catalogo degno di nota. Tra i titoli in arrivo con il nuovo anno ci sarà anche la seconda stagione di The Buccaneers. La piattaforma di streaming, infatti, ha annunciato il sequel del dramedy di The Forge tramite le parole di Jay Hunt, il direttore creativo per l’Europa, che ha affermato:

“L’irriverenza e l’arguzia di The Buccaneers hanno incantato il pubblico e siamo entusiasti di collaborare nuovamente con Katherine Jakeways e The Forge per la prossima avventura di Nan e dei suoi amici”.

Le protagoniste di The Buccaneers

Ovviamente anche Katherine Jakeways, la creatrice della serie tv, si è detta felice di questo rinnovo:

“E’ stata una vera e propria emozione vedere persone di tutto il mondo innamorarsi di questi personaggi, resi così vivi dal nostro cast spettacolare. Sappiamo che la prima stagione ha lasciato il pubblico desideroso di sapere cosa succederà alle nostre bucaniere, quindi sono assolutamente felice di avere l’opportunità di esplorare le ulteriori avventure di questa intelligente, gioiosa e disordinata sorellanza”.

Se non hai ancora avuto modo di vedere la prima stagione di The Buccaneers non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. Il primo capitolo della serie tv, infatti, si è concluso con il matrimonio di Nan ed i suoi dubbi a tal proposito. Tuttavia la Duchessa di Tintagel la obbliga ad andare avanti perché le ha dato la possibilità, in passato, di tirarsi indietro ed ora non vuole che suo figlio diventi lo zimbello di tutti dopo che viene lasciato sull’altare. Nel frattempo Guy rivela a Nan di aver lasciato Lady Hopeleigh poiché ha compreso di non esserne davvero innamorato e le confessa di amare lei. I due si baciano e progettano di scappare insieme. Successivamente però Jinny scopre di aspettare un bambino e Nan decide di “sacrificarsi” per salvare Jinny ed il bambino in arrivo e sposa, così, Theo diventando una duchessa. La prima stagione di The Buccaneers si conclude con il colonnello St George che corre dalla moglie per dirle che la mamma di Nan è arrivata al castello.

Sicuramente il materiale su cui lavorare è molto e non mancheranno i colpi di scena con la nuova stagione in arrivo. Ancora non ci è dato sapere quando arriverà sul piccolo schermo, ma l’obiettivo è quello di non far passare troppo tempo tra una stagione e l’altra per non perdere l’interesse del pubblico. Se tutto va bene, quindi, The Buccaneers 2 dovrebbe fare il suo debutto su Apple Tv + il prossimo anno, entro il mese di dicembre. Troveremo nuovamente Kristine Froseth nei panni di Nan, Alisha Boe in quelli di Conchita, Josie Totah in quelli di Mabel, Aubri Ibrag sarà Lizzy ed Imogen Waterhouse sarà Jinny.

E tu hai già avuto modo di vedere The Buccaneers? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!