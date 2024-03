Sono un grande appassionato di trailer cinematografici. Quando sono realizzati bene, rappresentano uno dei modi migliori per entusiasmare il pubblico riguardo a un film o serie tv in uscita. Naturalmente, ci sono diversi modi in cui un trailer può sbagliare. Uno dei problemi più grandi (e purtroppo più diffusi) è rivelare troppo. Questo può risultare incredibilmente frustrante e ha spinto molti a evitare del tutto i trailer. Dopotutto, chi può biasimarli quando le case di produzione rovinano parti importanti del loro film in quello che è, in sostanza, un annuncio di due minuti?

Ho provato questa frustrazione dopo aver visto il trailer di “The Ceremony – Invito mortale“. Non solo ha praticamente svelato l’intera storia, ma ha anche rivelato quello che sembrava essere il grande colpo di scena del film. Speravo che non fosse così quando mi sono seduto per guardare questo film horror gotico e soprannaturale. Ma in un certo senso lo è. Dall’inizio alla fine, la storia si svolge proprio come abbiamo visto nel trailer, senza praticamente alcun colpo di scena o sorpresa. Eppure, “The Ceremony – Invito mortale” si rivela sorprendentemente piacevole da guardare, in gran parte grazie a una bella interpretazione della protagonista Nathalie Emmanuel.

Evie Jackson (Emmanuel) lavora per un servizio di catering a New York, dove serve antipasti a una clientela ricca e pretenziosa. Evie è brillante e talentuosa, ma è bloccata in un lavoro senza prospettive, incapace di avanzare nella sua carriera. Sul piano personale, le cose vanno anche peggio. Suo padre è morto diversi anni fa e lei sta ancora piangendo la recente perdita della madre, morta di cancro. Senza fratelli, zii o cugini, Evie non può fare a meno di sentirsi completamente sola.

Ma tutto cambia dopo che prova un kit di genealogia postale chiamato “Find Yourself”. Si tratta di uno di quei servizi in cui invii un campione di DNA, l’azienda traccia la tua storia familiare e ti contatta con i risultati. Evie scopre con sorpresa di avere un cugino di secondo grado a Londra di nome Oliver Alexander (Hugh Skinner) e apprende che lui sarà a New York nei giorni successivi. Così i due organizzano un incontro per un caffè. L’entusiasta Oliver le racconta tutto sulla sua ricca famiglia in Inghilterra e la invita al matrimonio imminente di un altro cugino, dove potrà incontrare i suoi nuovi parenti.

Senza praticamente esitare, Evie accetta l’offerta con tutte le spese pagate e vola in Inghilterra. Oliver la prende all’aeroporto e la porta a New Carfax, un’abbazia di lusso situata in un luogo remoto nella campagna britannica. Il maniero è perfetto per un film horror. Ha un esterno affascinante e fiabesco. Ma all’interno presenta un’architettura gotica fredda con corridoi scarsamente illuminati, camere da letto fredde e sbarre aguzze alle finestre per tenere lontani gli uccelli carnivori (o così viene detto a Evie). Tra l’altro nella camera di Evie c’è un quadro dell’ex padrona della casa morta da poco.

Nonostante i numerosi campanelli d’allarme che avrebbero fatto tornare la maggior parte delle persone negli Stati Uniti o a casa loro, Evie rimane, finendo per cadere sotto il fascino di Walter Deville (Thomas Doherty), il signore del maniero affascinante ed elegante. Nasce una storia d’amore e tutto sembra andare per il meglio per la nostra protagonista. Ma noi sappiamo che le cose non stanno così. Anche senza aver visto il trailer, è palese che qualcosa non va a New Carfax. Ci vuole un po’ per arrivare al punto, ma una volta che il segreto viene rivelato, le cose diventano folli e giungiamo a un finale sanguinoso che varia da piuttosto divertente a completamente ridicolo.

Diretto da Jessica M. Thompson e scritto da Blair Butler, “The Ceremony – Invito mortale” fa un buon lavoro nel creare un’atmosfera adatta a ciò che sta per venire. Costruisce anche una propria mitologia avvincente che ruota attorno a quattro famiglie ricchissime e un patto secolare. E sebbene sia frustrantemente ignara dei chiari segnali davanti a lei, Emmanuel riesce a rendere Evie un personaggio per cui fare il tifo, soprattutto quando si confronta con l’aristocrazia presuntuosa.

Ma ci sono troppe aree in cui il film vacilla. Molte di queste sono nel trattamento dei suoi temi.

Il film fa continui accenni, fin troppo diretti, a come la nuova famiglia di Evie sembri e si comporti in modo stereotipato “bianco”. Una maniera di toccare temi razziali che però non riesce a svilupparsi in modo significativo o incisivo. Anche le tematiche relative alle differenze di classe sociale e al patriarcato vengono affrontate in maniera leggermente migliore, pur non raggiungendo la profondità o l’impatto sperato. Questi elementi, benché si inseriscano con maggiore naturalezza nel tessuto narrativo del film, non riescono a emergere o a lasciare il segno nel modo in cui probabilmente gli autori avrebbero voluto.

Capisco che alcuni possano trovare il ritmo del film troppo lento per i loro gusti. Allo stesso modo, ci sono persone che potrebbero rimanere deluse dalla scarsità di momenti paurosi o di tensione. Non mi sorprenderebbe se il pubblico esprimesse critiche nei confronti della protagonista per il suo modo di agire, che sembra ignorare le regole non scritte ma universalmente riconosciute dei film horror. È davvero un peccato, perché il film ha degli elementi di valore. Tuttavia, ogni volta che cominciavo a sentirmi coinvolto dalla storia e dalle sue dinamiche, accadeva qualcosa che mi faceva perdere l’entusiasmo. Prendiamo, per esempio, gli ultimi 20 minuti: sono talmente stravaganti da strapparmi un sorriso, ma poi tutto si conclude con una scena finale così prevedibile che mi ha lasciato con un senso di frustrazione. Come ho detto, è davvero un peccato. “The Ceremony – Invito mortale” è ora disponibile su Netflix.

La trama di The Ceremony – Invito mortale

Dopo la morte di sua madre e non avendo altri parenti noti, Evie decide di sottoporsi a un test del DNA e scopre l’esistenza di un cugino lontano di cui non aveva mai saputo nulla. Accolta con entusiasmo dalla sua nuova famiglia, viene invitata a un sontuoso matrimonio nella campagna inglese. Inizialmente affascinata dall’ospite aristocratico, dal fascino magnetico, Evie si ritrova ben presto catapultata in un incubo di sopravvivenza. Man mano che la trama si dipana, comincia a scoprire oscuri segreti sulla storia della sua famiglia e le inquietanti intenzioni nascoste dietro la loro generosità peccaminosa.

Il Cast di The Ceremony – Invito mortale

Nathalie Emmanuel come Evie Alexander;

Thomas Doherty come Walter De Ville;

Sean Pertwee come Mr. Fields;

Hugh Skinner come Oliver Alexander;

Carol Ann Crawford come Mrs. Swift;

Alana Boden come Lucy;

Stephanie Corneliussen come Viktoria;

Tian Chaudhry come Diya;

Courtney Taylor come Grace;

Scott Alexander Young come Zio Julius;

Ian Lindsay come Grande Zio Alfred.

Il Trailer di The Ceremony – Invito mortale