Tornano oggi, 13 maggio, i The Chainsmokers con un brano pop dal titolo “I Love U” che, dal punto di vista del sound, si avvicina molto ai precedenti singoli del duo statunitense, come “Paris” e “Closer“; esso fa parte dell’album “So far so good“, ed è stato annunciato per la prima volta in un video Tik Tok pubblicato il 19 marzo 2022, nel quale è stato rivelato uno spezzone del primo verso del testo.

Significato della canzone

“I Love U” è una canzone che parla di una rottura tra fidanzati in seguito a problemi legati alla distanza.

Nonostante le strade dei due innamorati sembrino ormai essersi definitivamente divise, c’è però da parte del cantante ancora una speranza di ritorno, esasperata dal sentimento d’amore che egli continua a covare nel proprio cuore, e che gli fa ardentemente desiderare di essere ricambiato.



Nel brano compare più volte un campione in lingua giapponese: una frase pronunciata da un personaggio del gioco di ruolo “Granblue fantasy“, doppiato da Ayane Sakura.

Traduzione del testo

[Intro]

(Via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via!

Vai, vai, vai, Comandante!)

[Verso 1]

Nel raggio d’azione esterno sto pensando alle questioni in sospeso

Anche se abbiamo tagliato i ponti, non voglio essere solo un amico

Dal giorno in cui ho avuto il tuo numero, come Parigi d’estate, finisce tutto

Ogni giorno che passa, vorrei essere nel tuo letto

[Ritornello]

(Ooh, ooh, ooh)

Ti amo, oh, Dio

(Ooh, ooh, ooh)

Sto cercando di trovare una ragione per cui non possiamo risolvere la questione

(Ooh, ooh, ooh)

Ti amo, oh, mio Dio

(Ooh, ooh, ooh)

È difficile trovare un motivo per cui non riusciamo a risolvere la cosa



[Post-ritornello]

Ooh-ooh-ooh, ooh-o

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, oh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, yeah, yeah, yeah

(Ti amo)

[Verso 2]

Tu eri nel West Side, io stavo guidando lungo la I-10

E la canzone è iniziata, facendomi pensare a chi hai scelto

Oh, non ci ho mai pensato due volte, ma mi chiedo cosa ci vedi in loro

Un altro giorno passa e non riesco a toglierti dalla mia testa

[Ritornello]

(Ooh, ooh, ooh)

Ti amo, oh, Dio

(Ooh, ooh, ooh)

Sto cercando di trovare una ragione per cui non possiamo risolvere questa situazione

(Ooh, ooh, ooh)

Ti amo, oh, mio Dio

(Ooh, ooh, ooh)

È difficile trovare un motivo per cui non riusciamo a risolvere questa situazione

[Drop]

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, yeah

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, oh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh, yeah, yeah, yeah

(Ti amo)

[Ponte]

Quando mi fa male, mi convinco che tu sappia che non è finita

Tutto il mio amore è contraffatto, a meno che tu non stia venendo qui

Pensi alla mia voce quando la tua città diventa più fredda?

(Via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via!

Vai, vai, vai, Comandante!)

[Ritornello]

(Ooh, ooh, ooh)

Ti amo, oh, Dio

(Ooh, ooh, ooh)

Sto cercando di trovare una ragione per cui non possiamo risolvere la cosa

(Ooh, ooh, ooh)

Ti amo, oh, mio Dio (Oh, mio Dio)

(Ooh, ooh, ooh)

(È difficile), ti amo

[Outro]

(È difficile)

Ti amo

(È difficile)

È difficile trovare una ragione per cui non possiamo risolvere questa situazione

Diteci la vostra su questa canzone nei commenti!