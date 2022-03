I The Chainsmokers sono un duo musicale composto da Andrew Taggart ed Alex Pall. Sono arrivati al successo mondiale nel 2014 grazie al singolo #Selfie. Da quel momento, sono stati i protagonisti di una carriera in ascesa che li ha portati a raggiungere i primi posti delle classifiche internazionali grazie ai singoli come Roses, Closer e Don’t Let Me Down.

È sufficiente pensare che Closer è rimasto in prima posizione nella Billboard Hot 100 per ben 12 settimane. Ed oggi, venerdì 11 marzo, i The Chainsmokers tornano sulla scena musicale e lo fanno con il singolo iPad che segue l’uscita del loro ultimo singolo dal titolo High. Sia High che iPad le troveremo nel quarto album del duo musicale del quale, però, al momento non è ancora noto il titolo, ma sappiamo che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno, soprattutto poiché il loro ultimo Ep risale al 2019.

Il significato di iPad

Nel frattempo, è già uscito il video ufficiale di iPad diretto da Kid Studio dove vediamo Andrew Taggart girare per le strade di New York mentre è alle prese a vivere con le emozioni contrastanti che lo tormentano a seguito della fine di una relazione malsana. Il cantante, a proposito del singolo, rivela che:

“Abbiamo scritto questa canzone quando mi sentivo come se non avessi nessuno con cui parlare. Non era che non avessi nessuno che mi ascoltasse, ma avevo raggiunto un livello di dissonanza cognitiva che ritenevo inspiegabile. Non ho un diario, quindi scrivere questa canzone e le altre presenti in questo album e negli album passati è la mia unica opportunità per organizzare i miei pensieri”.

Il duo dei The Chainsmokers

E tu sei un fan dei The Chainsmokers? Cosa ne pensi del loro nuovo singolo? Ti aspettiamo nei commenti ed intanto ti lasciamo con la traduzione di iPad!

La traduzione di iPad

Guardo il tuo iPad cercando

Qualcosa che avevo

Immagino di aver finalmente perso la testa

Vorrei poter riprendere il mio numero

Torna nel luogo in cui ci siamo incontrati

Inizia una seconda volta

Stai vivendo una vita passata, 25

Tutti i tuoi amici sono verificati

Dimmi cosa non puoi negare

Sto guardando la tua vita attraverso un cellophan

Sperando che le cose rimarrebbero le stesse

Sono sempre stato al tuo fianco

Non è strano come siamo di nuovo estranei?

Non è strano come siamo di nuovo estranei?

E ora siamo di nuovo estranei

E ora siamo di nuovo estranei

Eri solo una persona mondana del centro

Nave che passo nella notte d’estate

Ombra che non so definire

Trasformalo in un gas come il cherosene

Amore che sembrava 17

Feriscimi finché non mi sento vivo

Mi chiedo chi siano i tuoi amici, dove vai, chi conosci ora

Giochi le stesse carte, giuro su Dio, chi chiami?

Non è strano come siamo di nuovo estranei?

E ora siamo di nuovo estranei

E ora siamo di nuovo estranei

Eri solo una persona mondana del centro

Nave che passo nella notte d’estate

Ombra che non so definire

Trasformalo in un gas come il cherosene

Amore che sembrava 17

Feriscimi finché non mi sento vivo

Non è strano come siamo di nuovo estranei?

Non voglio forzare, eravamo migliori come amici

Quando tutto, sì, quando tutto va in pezzi

A volte lasci andare, solo per sapere da dove cominciare

Eri solo una persona mondana del centro

Nave che passo nella notte d’estate

Ombra che non so definire

Trasformalo in un gas come il cherosene

Amore che sembrava 17

Feriscimi finché non mi sento vivo