Sandra Oh, ovvero l’indimenticabile Cristina Yang protagonista delle prime dieci stagioni della serie Grey’s Anatomy, sta per esordire in The Chair – La Direttrice, nuovo progetto televisivo prodotto dagli showrunner de Il Trono di Spade (Game of Thrones).

La serie, che andrà in onda in streaming su Netflix alla fine di questa estate, vede come protagonista l’attrice statunitense nei panni della dottoressa Ji-Yoon Kim, prima donna a capo del dipartimento di Letteratura Inglese in un’università di provincia, che a causa di questo ruolo si ritrova suo malgrado alle prese con la gestione di numerosi problemi.

Analisi del trailer di The Chair

Nel primo teaser trailer, entriamo subito nel vivo della storia e vediamo la dottoressa Ji-Yoon Kim arrivare nell’ufficio che le spetta come nuova responsabile di uno dei Dipartimenti dell’Università della città di Pembroke. Un incarico di tutto rispetto, desiderato, un ruolo prestigioso, che però avrà qualche problema ad assolvere in pieno. La donna, infatti, dovrà superare invidie, pregiudizi, scortesie e maldicenze che offuscano in maniera spiacevole l’importante traguardo appena raggiunto.

Sandra Oh in una scena di The Chair.

I toni di The Chair si preannunciano leggeri e per niente drammatici, la regia è affidata a Daniel Gray Longino (Portlandia, Who Is America?, PEN15) e il progetto di questa nuova serie si preannuncia come una delle scommesse di Netflix, lanciata proprio poco prima dell’inizio di una nuova stagione ricca di titoli, probabilmente per far in modo che il numero degli abbonati continui a salire.

Nel primo teaser si capisce subito qual è il tenore dello show. La protagonista interpretata dall’attrice Sandra Oh, infatti, arriva fiera e spavalda al suo primo giorno di lavoro alla guida del suo nuovo dipartimento, particolarmente entusiasta di essere la prima donna e persona di colore in assoluto a presiederlo in tutta la storia dell’istituto.

La dottoressa, come si vede immediatamente, è evidentemente entusiasta di essersi insediata nel suo nuovo ruolo e scopre orgogliosamente una targhetta ironica a suo nome. Nel teaser vediamo la dottoressa Ji-Yoon Kim camminare nel campus innevato del New England mentre si dirige verso il suo ufficio. Ovviamente, le cose non vanno bene, dato che appena leisi siede la sedia si rompe e crolla sotto di lei.

La chiusura del trailer, inoltre, suggerisce che il prstigioso ruolo faticosamente ottenuto non sarà affatto semplice da gestire e che il seggio sul quale si è insediata la donna non è poi così stabile e comodo da occupare. Il nuovo progetto che vedremo presto in streaming su Netflix, è stato creato dall’attrice Amanda Peet (Tutto può succedere – Something’s Gotta Give, I fantastici viaggi di Gulliver, The Good Wife), molto apprezzata di recente ne I Romanoff, ed è prodotto da David Benioff (La 25ª ora, Stay – Nel labirinto della mente, Il cacciatore di aquiloni), marito della Peet e da D. B. Weiss (Io sono leggenda, Il Trono di Spade, C’è sempre il sole a Philadelphia), che hanno stretto un accordo con la piattaforma streaming che prevede anche la realizzazione di nuovi progetti.

Il cast di The Chair con Sandra Oh

Oltre a David Benioff e a D. B. Weiss figureranno come produttori esecutivi anche la stessa Sandra Oh insieme a Bernie Caulfield (The X-Files, Big Love, Game of Thrones). La serie, scritta da Annie Julia Wyman e da Amanda Peet (impegnata inoltre come showrunner), avrà nel cast, oltre all’ex star di Grey’s Anatomy che ne sarà protagonista principale, anche gli attori Jay Duplass (Manson Family Vacation, Beatriz at Dinner, The Mindy Project), Holland Taylor, (Il gioiello del Nilo, Amori in città… e tradimenti in campagna, Squadra Med – Il coraggio delle donne) Bob Balaban (Il mio piccolo genio, The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun, West Wing – Tutti gli uomini del Presidente), Nana Mensah (Tredici, Il re di Staten Island, New Amsterdam), David Morse (L’esercito delle 12 scimmie, L’incredibile vita di Timothy Green, The Good Lord Bird – La storia di John Brown) ed Everly Carganilla (Yes Day, The Afterparty, Jane the Virgin).

La data di uscita di The Chair

La serie The Chair arriverà sul servizio di streaming Netflix il 27 agosto 2021 con sei episodi da mezz’ora ognuno. Voi cosa pensate di questo nuovo progetto? Questo primo teaser vi ha incuriosito, oppure no? Pensate che seguirete lo show o dalle prime notizie apprese non vi pare abbastanza interessante? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!