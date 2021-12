Agatha Christie è famosa per essere la regina dei gialli. Le sue storie sono sempre in grado di tenerci con il fiato sospeso, soprattutto quelle dove si racconta di persone che spariscono in modo improvviso, come spesso accade nei suoi romanzi. Tuttavia non tutti sanno che anche la scrittrice ha vissuto momenti simili.

Durante la sua vita, infatti, la Christie ha vissuto un periodo molto difficile che la portò a scomparire per ben dieci giorni senza dare nessuna notizia di se stessa né alla sua famiglia né ad i suoi amici. Finalmente potremo saperne di più grazie alla miniserie in arrivo dal titolo The Christie Affair basata sull’omonimo romanzo di Nina De Gramont atteso per febbraio 2022 dove vengono raccontati quei giorni dal punto di vista dell’amante del marito della scrittrice. La De Gramont si è presa cura di ricostruire quei giorni in cui la scrittrice inglese spari nel nulla e si persero le sue tracce. La miniserie è già in produzione con la sceneggiatura affidata a Juliette Towhidi grazie alla collaborazione con lo studio Miramax Television e proprio Marc Helwig della Miramax Television afferma che:

“Nina De Gramont ha scritto un romanzo sorprendentemente intelligente, stratificato e coinvolgente, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia incredibile e peculiare della scomparsa di Agatha Christie. Questa storia ricorda una delle opere enigmatiche della Christie e siamo entusiasti di collaborare con Juliette Towhidi ed i nostri partner di Gotham Group per portare il mistero accattivante di questo omicidio sullo schermo”.

La scrittrice Agatha Christie

In teoria The Christie Affair dovrebbe arrivare sul piccolo schermo nel 2022, ma ancora non ci è dato sapere quale piattaforma di streaming lo manderà in onda, non ci resta altro che aspettare e vedere chi si aggiudicherà questo titolo ambito.

La trama di The Christie Affair

Ci troviamo nel 1926 quando Archie, il marito di Agatha Christie, le chiede il divorzio in seguito all’inizio di relazione con un’altra donna. La scrittrice, da parte sua, lascia la casa a Sunningdale, nel Berkshire e scrive una lettera alla segretaria informandola che avrebbe passato un pò di tempo nello Yorkshire. Negli undici giorni successivi nessuno ha più notizie di lei ed anzi la preoccupazione aumenta quando la sua macchina viene trovata sopra una cava di gesso. Alla fine, però, Agatha e la sua rivale in amore, Nan O’Dea, da nemiche giurate diventano amiche ed alleate contro Archie e nel frattempo a fare da cornice a tutto questo vi è un omicidio misterioso.

