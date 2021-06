Mentre si è in attesa di conoscere il futuro delle serie tv e dei film di produzione inglese sulle piattaforme di streaming, The Crown è pronto a tornare sul piccolo schermo con la quinta stagione che focalizzerà la sua attenzione su due temi importanti: il divorzio tra il Principe Carlo e la Principessa Diana e soprattutto sulla morte di quest’ultima a seguito dell’incidente stradale che l’ha vista protagonista a Parigi.

The Crown è una delle serie televisive che ha maggiormente appassionato i telespettatori poiché ha permesso loro di avvicinarsi ad un modo che, altrimenti, sarebbe stato inavvicinabile come quello della famiglia reale inglese con gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di essere dei reali. Sappiamo che The Crown arriverà sulle piattaforme di streaming nel 2022 e che le riprese del quinto capitolo inizieranno il prossimo mese, come ha rivelato Deadline. The Crown 5 potrà contare su un cast inedito composto da: Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta, mentre Lesley Manville sarà la principessa Margaret, Jonathan Pryce interpreterà il principe Filippo ed Elizabeth Debicki vestirà i panni di Lady Diana.

E oggi arriva una novità con una new entry nel cast. Si tratta di Jonny Lee Miller, l’attore britannico classe 1972, noto per essere stato l’ex marito di Angelina Jolie, ma soprattutto noto per aver preso parte, negli ultimi dieci anni, ad Elementary nei panni di un moderno Sherlock Holmes. In The Crown vestirà i panni di John Mayor, il primo ministro inglese dal 1990 al 1997 che è arrivato al posto di Margaret Thatcher.

E tu segui The Crown? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!