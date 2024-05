Ormai lo sappiamo tutti, dopo il netto calo subito all’inizio dello scorso anno, Netflix è al lavoro per poter recuperare e per continuare ad essere ancora il numero uno nel settore.

I suoi diretti avversari quali Disney + ed Amazon Prime Video sono in costante crescita e, nel frattempo, arrivano anche gli avversari minori. Tuttavia, Netflix ha un obiettivo che continua a perseguire, ovvero quello di portare nel suo catalogo titoli avvincenti ed in grado di attirare la curiosità del pubblico. In questo modo, infatti, potrà fidelizzare coloro che sono già abbonati, ma al tempo stesso attirare anche nuovi utenti pronti a sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. E per il momento Netflix non sta andando per niente male.

Ora è in arrivo un altro titolo che ha tutte le carte in regola per diventare un successo. Si tratta della serie The Decameron ispirato, ovviamente, alla famosa opera di Giovanni Boccaccio Il Decamerone. Un progetto che è stato prodotto e creato da Kathleen Jordan insieme a Jenji Kohan (alle spalle del successo di Orange is the new Black) e la Tilted Productions. Arriverà sulla piattaforma di streaming nel mese di luglio, ancora non ci è dato sapere il giorno preciso. The Decameron ci racconterà la Firenze del 1348 quando in città stava arrivando la peste.

I protagonisti di The Decameron

Si tratta di un dramedy storico, ma in stile soap, un genere che può piacere al pubblico. Per scappare dal caos generato dall’arrivo della peste, un gruppo di nobili si trasferisce in una villa nella campagna della Toscana insieme ai loro servitori. All’inizio tutto procede per il meglio, ma poi inizia una lotta disperata per la sopravvivenza che non vede più le norme sociali e vede, anzi, diventare la villa un luogo di intrighi e di tradimenti. Come abbiamo anticipato, The Decameron ha tutte le carte in regola per essere un successo grazie anche al cast con attori dal calibro di: Leila Farzad nei panni di Stratilia, Karan Gill in quelli di Panfilo, Lou Gal sarà Neifile, Saoirse Monica Jackson interpreterà Misia e Jessica Plummer sarà Filomena.

Per il momento sappiamo che saranno otto episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno ed i primi quattro saranno diretti da Michael Uppendahl, già alle spalle di successi come American Crime Story e Fargo. Le location, ovviamente, saranno in Italia e, più precisamente, tra Roma e Viterbo. Nel frattempo, però, per rendere meno pesante l’attesa sono state rese note le prime foto direttamente dal set e che risalgono allo scorso inverno, in quanto le riprese sono andate in scena tra il mese di gennaio e quello di febbraio. Negli scatti vediamo i protagonisti con abiti storici, pronti a farci vivere in un’altra epoca.

E tu hai mai letto il Decamerone? Guarderai la serie tv The Decameron su Netflix a luglio? Ti aspettiamo nei commenti!