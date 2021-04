E’ in arrivo un’importante novità nel palinsesto di Amazon Prime, una novità che però non sarà per tutti. Sicuramente, infatti, è sconsigliata la visione per il pubblico che si spaventa facilmente. La novità è la serie televisiva thriller britannica dal titolo The Devil’s Hour. Non ha nulla a che vedere con il film dal medesimo titolo uscito nel 2016, ma questa serie tv parlerà dell’ora del diavolo.

Forse non tutti conoscono la leggenda anglosassone che afferma che, se ci si sveglia tra le 3 e le 4 di notte, è a causa di qualche fenomeno demoniaco. Ed è proprio questo il fulcro del nuovo lavoro di Tom Moran, giovane talento inglese. La serie tv sarà prodotta da Hartswood Films e vedrà come produttori esecutivi Steven Moffat e Sue Vertue, mentre il regista sarà Johnny Allan. La prima stagione sarà composta da sei episodi e vedrà come protagonista Lucy Chambers che, ogni notte, si sveglia puntualmente alle 3.33, ovvero la cosiddetta ora del diavolo. Prime Video anticipa la serie affermando che:

The Devil’s Hour debutta su Prime Video

“Ti sei mai svegliato nel cuore della notte percependo che qualcosa non era a posto? Potresti esserti svegliato proprio durante “l’ora del diavolo” – l’ora compresa tra le tre e le quattro del mattino e precisamente alle 3:33 – quando possono accadere fatti inspiegabili. The Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers, che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, Lucy deve affrontare le questioni a cui ha cercato di sfuggire tutti questi anni”.

Le riprese di The Devil’s Hour sono iniziate in Gran Bretagna, ma al momento il cast non è stato ancora reso noto. Comunque, entro la fine dell’anno dovrebbe fare il suo debutto sul piccolo schermo spaventando ed appassionando i telespettatori.

E voi siete persone paurose? Guarderete The Devil’s Hour? Fatecelo sapere nei commenti!