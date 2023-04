The Diplomat è una serie tv drammatica e thriller che è stata creata da Debora Cahn e che ha fatto il suo debutto su Netflix attirando l’attenzione del pubblico e della critica.

All’attivo ha, al momento, una stagione composta da otto episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. La protagonista è l’attrice Keri Russell che veste i panni di Kate Wyler, nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Kate ci dimostra cosa voglia dire essere una donna al potere, un ruolo che la porta a superare i suoi limiti e che fa il possibile per essere sempre all’altezza della situazione: deve risolvere questioni internazionali, trovare alleanze strategiche, non deludere le aspettative ed, al tempo stesso, anche cercare di mantenere in vita il suo matrimonio con Hal Wyler, suo collega interpretato dall’attore Rufus Sewell. Quando una serie tv piace al pubblico, la domanda che sorge spontanea è quella di chiedersi se ci sarà o meno un nuovo capitolo per sapere se gli episodi visti avranno un seguito.

I protagonisti di The Diplomat

Netflix è solito prendersi un po’ di tempo per studiare la risposta del pubblico. Certo, a volte è talmente sicuro del forte successo di un titolo (soprattutto per quelli già noti) che decide di rinnovare ancora prima del debutto sul piccolo schermo, ma altrimenti ci mette circa un mese prima di prendere la decisione definitiva. Il finale di The Diplomat è un finale aperto quindi questo ci fa dedurre che ci sarà un secondo capitolo perché difficilmente vengono lasciate delle questioni in sospeso, a meno che gli ascolti non siano un flop. Al momento non sono ancora arrivati annunci ufficiali, ma pare quasi scontato che The Diplomat 2 si farà e, se così fosse, dovrebbe arrivare sul piccolo schermo già entro il prossimo anno per non far passare troppo tempo tra una stagione e l’altra, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. In caso il cast sarà sempre lo stesso e potremo vedere ancora Keri Russell alle prese con un ruolo importante.

