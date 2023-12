Il film “The Family Plan” racconta la storia di Dan Morgan, interpretato da Mark Wahlberg, che vive tranquillamente in periferia a Buffalo. Dan è un padre affettuoso di tre bambini: il figlio adolescente Kyle, interpretato da Van Crosby, la figlia adolescente Nina, interpretata da Zoe Margaret Colletti, e il piccolo Max, interpretato dai gemelli Iliana e Vienna Norris. Sua moglie, interpretata da Michelle Monaghan, e i suoi figli lo prendono in giro perché è un po’ noioso: non ama viaggiare e rifiuta la tecnologia. Tuttavia, c’è un motivo per questo suo comportamento: Dan nasconde un passato da assassino a pagamento. Il suo vecchio complice McCaffrey, interpretato da Ciarán Hinds, scopre il suo nascondiglio e manda un gruppo di killer sulle sue tracce.

La trama si sviluppa in una commedia-avventura per famiglie. Il film brilla quando equilibra umorismo e azione. Tuttavia, quando la storia si tinge di violenza più grafica, perde la sua originalità. Wahlberg e Monahan formano una coppia convincente nel film. Divertenti sono le scene in cui Wahlberg, nei panni del “banale padre di periferia”, cambia velocemente il pannolino del bambino, combatte con i cattivi con il bambino attaccato al petto e scappa da un gruppo di motociclisti mentre la sua famiglia dorme in auto, con la moglie che ascolta Enya con le cuffie.

La sceneggiatura delinea bene anche i personaggi secondari: la moglie annoiata, la figlia adolescente influenzata dal cattivo ragazzo, e il figlio con un profilo eccezionale nei giochi online. Quando Dan butta via i loro smartphone, sono costretti a riconnettersi tra loro. Questo cambiamento può sembrare realistico e forse ottimistico per i genitori di oggi. Ma proprio quando il film coinvolge con queste storie, cambia tono e diventa un’action più pulsante, dove la personalità e la trama passano in secondo piano rispetto alle sparatorie e ai combattimenti. Alla fine, la storia ritrova il suo tono iniziale, ma alleggerire le fasi action dell’ultima parte avrebbe reso il film migliore nel suo insieme.

E tu hai visto The Family Plan su Apple TV? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti qui sotto.