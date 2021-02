Aaron Edward Eckhart, attore californiano classe 1968, è diventato famoso per aver recitato in film di spicco che gli hanno regalato la fama internazionale come Qualcosa di speciale (2009), Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013), I Frankenstein (2014), Attacco al potere 2 (2016) e Wander (2020). L’attore continua ad andare avanti per la sua strada e ad ottenere importanti ruoli per la sua carriera.

Infatti, veniamo a scoprire che è entrato ufficialmente nel cast della serie tv The First Lady dove sarà Gerald Ford, il 38esimo Presidente Americano, al fianco dell’attrice Michelle Pfeiffer che vestirà di panni della moglie Betty Bloomer Ford. The First Lady è una serie tv creata da Aaron Cooley che ha l’obiettivo di ripercorrere la vita personale e la vita professionale delle più importanti First Ladies degli Stati Uniti di America.

L’attore Aaron Eckhart

D’altronde, quando i loro mariti sono diventati presidenti, anche loro, di riflesso, hanno assunto un ruolo pubblico importante. In The First Lady troveremo le storie di Michelle Obana e di Eleanor Roosvelt ad esempio. Ma anche il personaggio che interpreterà Aaron Eckhart è sotto gli occhi di tutti: si parlerà dei suoi studi, del matrimonio con Betty celebrato nel 1948, dei suoi venticinque anni come membro della Camera dei Rappresentanti fino all’arrivo a vicepresidente e poi a presidente senza essere stato eletto, l’unico caso nella storia americana. Per chi non conoscesse questo particolare, ricordiamo che nel 1973 Nixon sceglie Gerald Ford come suo vicepresidente al posto di Agnew (a seguito di uno scandalo che lo vede protagonista), ma l’anno successivo è l’anno del Watergate con le conseguenti dimissioni di Nixon ed il passaggio di Ford da vicepresidente a presidente.

