“The first Slam Dunk” sta facendo parlare molto di sé, venendo spesso addirittura osannato come un vero e proprio capolavoro (soprattutto da un punto di vista grafico) da parte dei tanti amanti dell’animazione giapponese (e non solo loro).

Ispirato al celeberrimo manga spokon (ovvero di genere sportivo) “Slam Dunk” di Takehiko Inoue, che ha anche preso parte attivamente alla regia del film, questo titolo, animato dalla Toei Animation, si incentra sulla parte terminale della corrispettiva opera cartacea, narrando dell’incontro di basket che vede fronteggiarsi le squadre liceali Shohoku e San’no.

La sua trasmissione nei cinema del nostro Paese era all’inizio prevista unicamente per il periodo compreso tra l’11 e il 17 maggio, ma visti gli ottimi risultati riportati al botteghino, nonostante la non chissà quanto elevata campagna pubblicitaria, essa è stata prolungata per un’ulteriore settimana.

Un successo evidente, testimoniato anche dall’entrata a tutti gli effetti di “The first Slam Dunk” nella top10 dei film d’animazione giapponesi riportanti il più alto numero di incassi di sempre, collocandosi al quinto posto (per ora) di essa.

Qui di seguito potrete leggere la classifica completa:

“Demon Slayer: Mugen Train” “La città incantata” “Your name” “Suzume“ “The first Slam Dunk” “One Piece Film: Red” “Il castello errante di Howl” “Ponyo” “Jujutsu Kaisen 0” “Weathering with you”

“The first Slam Dunk” è stato inoltre premiato con il titolo di “miglior film animato” ai Premi Nihon Academy 2023.

–

Avete visto questo film o andrete a vederlo? Vi è piaciuto? Diteci tutte le vostre opinioni in merito nei commenti qui sotto!