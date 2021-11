Scopri se ci è piaciuto o meno The French Dispatch guardando la video recensione che trovi qui sopra.

The French Dispatch è un film antologico del 2021 scritto, diretto e prodotto da Wes Anderson. È tratto da una storia da lui ideata con Roman Coppola, Hugo Guinness e Jason Schwartzman. Il film è interpretato da un cast di spessore composto da Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Edward Norton, Willem Dafoe, Henry Winkler, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

La trama è suddivisa in tre filoni. In questi l’ufficio esteri francese del quotidiano immaginario Liberty, Kansas Evening Sun, crea il suo numero finale.

Il progetto è stato menzionato per la prima volta nell’agosto 2018 come un musical senza titolo ambientato dopo la seconda guerra mondiale. A dicembre, il film è stato annunciato ufficialmente, con Anderson che lo ha definito una “lettera d’amore ai giornalisti”. Le riprese si sono svolte tra novembre 2018 e marzo 2019, con il direttore della fotografia Robert D. Yeoman impegnato nella città di Angoulême, in Francia. Durante la post-produzione, il montaggio è stato completato da Andrew Weisblum e la colonna sonora è stata composta da Alexandre Desplat. A seguito di un ritardo, The French Dispatch è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il 12 luglio 2021 ed è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti da Searchlight Pictures il 22 ottobre 2021. In Italia il film ha debuttato nei cinema l’11 Novembre 2021.

Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica, con elogi per la scenografia e le performance degli attori.

