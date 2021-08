The Handmaid’s Tale è una serie tv molto amata, in grado di appassionare il pubblico grazie alla sua trama avvincente. Non si tratta della solita serie televisiva leggera, ma è in grado di lasciare con il fiato sospeso e far venire la voglia di andare avanti. Capolavoro di Bruce Miller, creata nel 2017 e basata su Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood, è una serie tv diversa da quella che ci si aspetta. In un periodo storico particolare con le donne che rivestono un importante ruolo e con il tasso di fertilità umana in calo a causa delle malattie e dell’inquinamento. È sufficiente pensare che ha vinto nove Emmy Awards e due Golden Globes.

Al momento ha all’attivo quattro stagioni, disponibili su Amazon Prime Video. La buona notizia per gli appassionati è che è già ufficiale che vi sarà un nuovo capitolo: The Handmaid’s Tale 5, ma purtroppo non tutto va per il meglio e per vedere la quinta stagione sarà necessario aspettare. D’altronde sappiamo che già la quarta stagione aveva subito un brusco stop a causa della pandemia che ha rallentato i tempi posticipando le riprese di oltre un anno. Alla fine ad aprile 2021 sono usciti i tanto attesi dieci episodi ed ora la stessa sorte toccherà al quinto capitolo.

The Handmaid’s Tale 5: quando uscirà?

Dopo la fine della quarta stagione con un finale a dir poco scioccante, sarà necessario aspettare un po’ per vedere cosa succederà. Addirittura si è arrivati a parlare di dover aspettare fino a due anni. Nessun problema per la sceneggiatura e la scrittura della trama che sono in direttura d’arrivo, ma purtroppo i componenti del cast sono impegnati in altri lavori che si sono accumulati in seguito ai ritardi dovuti per il Covid. D’altronde i professionisti sono su altri set e Bruce Miller, showrunner di The Handmaid’s Tale, è contento di questo poiché vuole che i suoi attori siano liberi di andare oltre e di non restare ancorati alla serie tv. È sufficiente pensare ad Elisabeth Moss, attrice protagonista, che nell’ultimo periodo sarà nei cast di molti lavori come: The Shining Girls, Candy, Francis and The Godfather, Run Rabbit Run e She Will Rise. A tal proposito Bruce Miller afferma che:

The Handmaid’s Tale serie tv

“Molti membri del cast hanno dei progetti che, in passato, sono stati bloccati a causa del Covid. Anche se i nostri attori sono flessibili nell’adattarsi al lavoro nella nostra serie, tutti hanno altre cose da fare. Vogliamo incoraggiare le persone a fare cose al di fuori dello spettacolo perché questo è il loro lavoro e la loro arte, abbiamo fatto cose belle insieme, ma ora in coda ci sono tutti questi lavori che sono stati rimandati. Dovremo vedere come tutto ciò si risolverà, vogliamo che gli attori adempiano agli obblighi che avevano nei confronti di altri progetti, ma vogliamo anche noi adempiere all’obbligo che abbiamo nei confronti del pubblico. Stiamo iniziando a scrivere il più rapidamente possibile, mentre cerchiamo di capire come fare in futuro”.

Sarà necessario aspettare per vedere quando si riusciranno a far coincidere i vari impegni di tutti. Nel frattempo, il pubblico si chiede se il quinto capitolo di The Handmaid’s Tale coinciderà con il capitolo conclusivo della serie tv. D’altronde, la stessa Elisabeth Moss aveva rivelato la sua voglia di andare avanti e senza di lei The Handmaid’s Tale non ha motivo di proseguire. Bruce Miller, da parte sua, ricorda che è ancora presto per pensare alla fine. Il loro è stato un grande lavoro portato avanti per anni e che scegliere di chiudere tutto non sarà certo una decisione immediata.

E tu hai seguito The Handmaid’s Tale? Cosa ti aspetti dalla quinta stagione? Ti aspettiamo nei commenti!