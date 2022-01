The Handmaid’s Tale è una serie tv molto amata, in grado di appassionare il pubblico grazie alla sua trama avvincente. Non si tratta della solita serie televisiva leggera, ma è in grado di lasciare con il fiato sospeso e far venire la voglia di andare avanti. Capolavoro di Bruce Miller, creata nel 2017 e basata su Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood, è una serie tv diversa da quella che ci si aspetta. In un periodo storico particolare con le donne che rivestono un importante ruolo e con il tasso di fertilità umana in calo a causa delle malattie e dell’inquinamento. È sufficiente pensare che ha vinto nove Emmy Awards e due Golden Globes.

Al momento ha all’attivo quattro stagioni, disponibili su Amazon Prime Video, ma si sta lavorando alla quinta stagione nonostante i tempi rallentati a causa della pandemia mondiale. Tuttavia, siamo abituati che quando una serie tv è molto amata viene rinnovata ancora prima che esca un nuovo capitolo. Netflix ci ha abituati così ed ora anche Amazon Prime Video non è da meno tanto che ha deciso di rinnovare già The Handmaid’s Tale per la sesta stagione. Ancora non è stato annunciato in modo ufficiale da Hulu, ma è nei piani di Bruce Miller, lo showrunner, e di tutta la produzione. A darne notizia è Ann Dowd che, nella serie tv, veste i panni di zia Lydia diventando un personaggio molto famoso tanto che, nel 2017, ha vinto l’Emmy come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica.

The Handmaid’s Tale serie tv

L’attrice, infatti, durante un’intervista con Radio Times dove ha parlato dell’uscita di Mass, suo prossimo film, si è lasciata andare anche a delle rivelazioni su The Handmaid’s Tale affermando di non sapere ancora molto sul quinto capitolo, ma che ha delle grandi novità sul futuro della serie che avrà sicuramente una sesta stagione:

“Gli sceneggiatori sono molto intelligenti: non raccontano niente agli attori. Cosa posso dire a riguardo? Non ho la più pallida idea di cosa succederà, ma so che ci saranno una stagione 5 ed una stagione 6”.

Al momento, The Handmaid’s Tale 5 è in pausa per permettere alla protagonista Elisabeth Moss di prendere parte alla miniserie The Shining Girls, ma le riprese dovrebbero ricominciare entro la fine del mese di gennaio.

