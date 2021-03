The Handmaid’s Tale è, senza ombra di dubbio, una delle serie televisive più amate e seguite dal pubblico italiano su Prime Video. Capolavoro di Bruce Miller, creata nel 2017 e basata su Il racconto dell’Ancella di Margaret Atwood, è una serie tv diversa da quella che ci si aspetta. In un periodo storico particolare con le donne che rivestono un importante ruolo e con il tasso di fertilità umana in calo a causa delle malattie e dell’inquinamento. È sufficiente pensare che ha vinto nove Emmy Awards e due Golden Globes.

Tre stagioni che hanno tenuto i telespettatori incollati allo schermo con il fiato sospeso e la voglia di andare sempre oltre. Per quello ora che è stata finalmente rivelata la data di uscita della quarta serie l’entusiasmo è alle stelle. Anche The Handmaid’s Tale ha subito un brusco stop a causa della pandemia, vedendo i lavori posticipati di un anno, ma ora sono pronti a tornare. I nuovi episodi andranno in onda a partire dal 28 aprile negli Stati Uniti con dieci episodi: i primi tre usciranno contemporaneamente sulla piattaforma Hulu, mentre i successivi sette uno alla settimana. In Italia ci toccherà aspettare ancora un po’, ma entro la fine del 2021 anche noi avremo il privilegio di assistere ai nuovi episodi.

The Handmaid’s Tale serie tv

Troveremo l’ancella June Osborne (l’attrice Elisabeth Moss) che si prepara alla lotta contro il regime di Gilead, ma soprattutto, come scopriamo dal teaser della quarta stagione, che rivendica il suo nome. A spiegare meglio il tutto ci pensa lo showrunner Bruce Miller:

“Come abbiamo affrontato i temi emersi durante l’epoca Trump, ora trattiamo quelli che emergono nell’era post-Trump, semplicemente perché la stiamo vivendo. Seguiamo i nostri personaggi in un certo momento storico per Gilead e, purtroppo, anche gli Stati Uniti stanno vivendo la stessa situazione”.

Inoltre, è già stata confermata la quinta stagione della serie televisiva, quindi ne vedremo delle belle.

E voi avete seguito The Handmaid’s Tale?