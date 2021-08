Attesissimo il nuovo film di cui sarà protagonista l’attore Idris Elba (Ghost Rider – Spirito di vendetta, Fast & Furious – Hobbs & Shaw, The Suicide Squad – Missione suicida), il western dal titolo The Harder They Fall, scelto per aprire la 65esima edizione del prestigioso BFI London Film Festival.

L’attore londinese, infatti, ha deciso di misurarsi con un genere cinematografico diverso da quello degli ultimi lavori che lo hanno visto protagonista, indossando per questa nuova impresa cinturone, cappello e pistola e vestendo i panni di Rufus Buc, un uomo appena uscito di galera.

Siamo dunque in dirittura d’arrivo per assistere a questa attesa anteprima, dopo che per mesi si è parlato del nuovo ruolo di Idris Elba, vincitore di un Premio Golden Globe per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva britannica Luther, e vincitore dello Screen Actors Guild Award come miglior attore non protagonista per il film Beasts of No Nation.

Il ruolo di Idris Elba in The Harder They Fall

Il 65. BFI London Film Festival aprirà dunque i battenti il 6 ottobre 2021 con l’anteprima mondiale di The Harder They Fall, film western diretto da Jeymes Samuel (Il grande Gatsby, They Die by Dawn, Jay-Z: Legacy), regista, musicista e produttore statunitense. La partecipazione all’evento sarà un momento importante per la promozione del film, visto che sul red carpet del Southbank Centre’s Royal Festival Hall sfilerà il cast composto, tra gli altri, dagli attori Jonathan Majors (Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, The Last Black Man in San Francisco, Ant-Man and the Wasp: Quantumania), Zazie Beetz (Lucy in the Sky, Nine Days, Atlanta), Regina King (Benvenuta in Paradiso, This Christmas – Natale e altri guai, Se la strada potesse parlare) e, naturalmente, Idris Elba.

The Harder They Fall, scritto dallo stesso regista Jeymes Samuel e dallo sceneggiatore Boaz Yakin (Il vendicatore, Dal tramonto all’alba 2 – Texas, sangue e denaro, Now You See Me – I maghi del crimine), è una storia articolata, ambientata negli Stati Uniti, il tipico film western americano fatto di sparatorie, vendette e colpi di scena.

Il film racconta la storia del fuorilegge Nat Love (interpretato dall’attore Jonathan Majors) che un giorno scopre che il suo nemico Rufus Buck (a cui dà il suo volto Idris Elba) è appena uscito di galera. Il bandito decide, allora, di rimettere insieme la sua vecchia banda per andare in cerca di vendetta e deciso ad uccidere finalmente il suo antagonista.

Le dichiarazioni sul film del regista e della direttrice artistica del BFI London Film Festival

Jeymes Samuel, regista di The Harder They Fall, giustamente orgoglioso che il suo film sia stato scelto per la serata inaugurale del BFI London Film Festival, ha dichiarato che:

“Aprire in anteprima mondiale il London Film Festival è un grande onore. Sono cresciuto nel Regno Unito, il festival è sempre stato il momento clou del mio anno e non avrei potuto immaginare niente di meglio che includere il mio film d’esordio nella line-up di quest’anno”.

Di rimando, Tricia Tuttle, ovvero la direttrice artistica del BFI London Film Festival, ci ha tenuto anche lei a rilasciare una dichiarazione a proposito del film scelto per aprire l’importante manifestazione cinematografica:

“Jeymes Samuel ha creato un nuovo western dal ritmo fulmineo, spiritoso e fenomenale, “The Harder They Fall. Questo è un film di genere brutale e divertente, che a volte ti fa ridere e ansimare allo stesso tempo, mentre ciascuna delle sue mega star brucia completamente lo schermo, lavorando su una sceneggiatura scritta abilmente da Samuel e Boaz Yakin che rivela la tenerezza anche nel cuore malvagio più oscuro. È raro che un regista esordiente riesca a realizzare qualcosa di così ambizioso e compiuto nel suo primo lungometraggio.“

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, anche questa edizione del BFI London Film Festival avrà una parte in presenza e un’altra con visioni a metà sala piena. La proiezione del film The Harder They Fall si terrà presso la sede di gala del festival, la Royal Festival Hall del Southbank Centre, e ci saranno anteprime simultanee in tutto il Regno Unito.

Il film debutterà su Netflix il 3 novembre dopo l’uscita nelle sale cinematografiche del Regno Unito.