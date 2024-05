Negli ultimi giorni è sufficiente fare un giro nel mondo virtuale per rendersi conto che tutti parlano di The Idea of You, film diretto da Michael Showalter e che ci racconta la storia di Solène: una madre single di quarant’anni che inizia a frequentarsi con Hayes Campbell, ragazzo di 24 anni e cantante degli August Moon, una delle boy band più amate nel mondo.

Conta su un cast di tutto rispetto con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine nei panni dei protagonisti. E davvero non c’è nessuno che non sia rimasto affascinato da questo titolo che possiamo vedere su Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming ha fatto la mossa giusta ed ha deciso di puntare su un film in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Sono in molti, infatti, ad affermare che era da tanto tempo che mancava una commedia romantica che non fosse banale e che non avesse i soliti cliché, ma che al contrario fosse in grado di emozionare. Eppure c’è una persona che non ha completamente amato la rappresentazione del film e non stiamo parlando di una persona comune, bensì di Robinne Lee, l’autrice dell’omonimo best seller.

Se non hai ancora avuto modo di guardare il film The Idea of You non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare indesiderati spoiler. Coloro che si sono occupati della realizzazione della pellicola hanno scelto un finale diverso rispetto al libro su cui si sono basati, un classico finale da commedia romantica. Nel film, infatti, vediamo Solène che decide di dare fine alla sua storia d’amore con Hayes poiché si rende conto che l’invadenza dei paparazzi nella loro vita privata, ma anche la differenza d’età stanno incrinando il tutto, ma soprattutto il suo rapporto con la figlia Isabelle. Nella scena finale troviamo Solène ed Hayes che si rincontrano cinque anni dopo la fine della loro relazione: non sappiamo con certezza cosa sia successo tra di loro, ma viene spontaneo pensare che abbiano fatto pace.

Solène ed Hayes in The Idea of You

Una cosa completamente opposta rispetto a quello che succede nel romanzo dove Hayes cerca, più volte, di riconquistare Solène che, però, non risponderà mai ai suoi messaggi ed alle sue chiamate allontanando, così, il lieto fine. Durante un’intervista con Entertainment Weekly, l’autrice del libro ha rivelato di non essere coinvolta in prima persona nel film anche se comunque era a conoscenza del cambiamento visto che suo marito è uno dei produttori, tuttavia non è il finale che lei stessa ha voluto raccontare:

“Non ho mai parlato con Michael Showalter, il regista, anche se spero di poterlo incontrare. Mio marito è uno dei produttori del film perciò mi ha raccontato dei cambiamenti apportati da Michael. So come mai ha preso determinate decisioni sulla trama. Il finale del film sarebbe potuto accadere anche nel libro, ma questa non era la storia che io volevo raccontare. Volevo parlare di come noi donne mettiamo la felicità degli altri prima della nostra, infatti Solène sceglie la figlia al posto di Hayes”.

Nessun problema però per Robinne Lee che è consapevole di come nei film ci si possano prendere delle licenze poetiche per attirare la gente e non deludere le loro aspettative. Si sa che quando si guarda una commedia romantica si vuole sognare:

“Il libro è il libro ed il film è il film. Uno scrittore deve fare un passo indietro e lasciare che i filmmaker facciano bene il loro lavoro. Non possiamo essere troppo possessivi con ciò che abbiamo creato perché è un medium totalmente diverso. Hollywood farà sempre un po’ come gli pare, infilano il lieto fine dappertutto, non so come mai. Speri sempre, ovviamente, che si possano attenere a quel che hai scritto perché per te è importante, ma bisogna considerare anche il box office, gli spettatori e cosa vogliono vedere. Forse gli spettatori non sono pronti per un finale tragico”.

E forse è stato davvero questo a conquistare il pubblico, ovvero la speranza che un amore, seppur difficile, possa vincere su tutto e su tutti. Lo sappiamo che, soprattutto nell’ultimo periodo, i telespettatori hanno bisogno di storie positive.

E tu hai già avuto modo di vedere The Idea of You? Quale dei due finali ti sarebbe piaciuto maggiormente? Ti aspettiamo nei commenti!