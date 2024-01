“The Kitchen” di Netflix è un bel film che parla del futuro della disuguaglianza abitativa. I co-registi Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares hanno creato un dramma d’azione che utilizza elementi di fantascienza e un contesto quasi futuristico per illustrare crudi aspetti della realtà attuale.

Il film “The Kitchen” di Netflix, diretto da Daniel Kaluuya e Kibwe Tavares, non presenta alieni o macchine assassine che minacciano la gente comune. Tuttavia, racconta una storia avvincente sui “mostri” del futuro e su come le persone più svantaggiate della società debbano affrontarli. Questo tema rispecchia la realtà attuale della povertà sistemica e delle sue conseguenze distopiche.

Ambientato in una Londra quasi futuristica, dove pubblicità olografiche fluorescenti si muovono sui cartelli e droni polizieschi silenziosi sorvolano l’area, “The Kitchen” descrive la vita nel quartiere omonimo. In questo contesto, le case popolari nel Regno Unito sono state acquistate da aziende private e trasformate in lussuosi appartamenti, lasciando “The Kitchen”, un complesso di appartamenti fatiscente e destinato alla demolizione, come unico rifugio accessibile per persone come Isaac (interpretato dal rapper Kane “Kano” Robinson).

Il quartiere di “The Kitchen” è estremamente povero e i suoi abitanti vivono nell’incertezza di acqua ed elettricità. Nonostante ciò, rimane un luogo vivace, pieno di commercianti, bambini che giocano e anziani che si rilassano. Tuttavia, l’atmosfera è sempre tesa a causa delle incursioni violente della polizia. Sembra un quartiere di periferia a Milano praticamente.

La comunità, prevalentemente di persone di colore, è costantemente incoraggiata da Lord Kitchener (Ian Wright), attraverso la sua stazione radio pirata, a mantenere il diritto di vivere in un luogo in cui le loro famiglie hanno sopravvissuto per decenni.

Isaac, che lavora per un’azienda che si occupa di compostare i morti le cui famiglie non possono permettersi funerali tradizionali, comprende che il quartiere è molto più di un insieme di edifici condannati. La sua aspirazione è di lasciare “The Kitchen” per una vita migliore.

Il film “The Kitchen” stabilisce un confronto tra un’immaginaria disuguaglianza abitativa del futuro e la situazione reale di oggi. In questa realtà, molte persone che cercano di affittare o comprare una casa si trovano escluse dal mercato immobiliare a causa dell’alto costo delle abitazioni. Questo significa che sempre più individui hanno difficoltà a trovare un alloggio accessibile, spingendoli verso una condizione di precarietà abitativa che può sfociare quasi nella senza tetto.

I due protagonisti principali di The Kitchen. Credtis: Netflix

La sceneggiatura del film, scritta da Daniel Kaluuya, Rob Hayes e Joe Murtagh, si concentra particolarmente sui giovani di Londra che combattono questa crescente instabilità abitativa. Ma a mio avviso anche la situazione di Milano non è molto lontana. Attraverso il racconto delle loro esperienze, il film critica le politiche abitative che sono state adottate nel Regno Unito durante il governo di Margaret Thatcher. In quel periodo, molte case popolari furono vendute, riducendo l’offerta di alloggi a prezzi accessibili. Questo ha avuto un impatto significativo sulla situazione abitativa del paese, un effetto che viene esplorato e messo in discussione nel film.

“The Kitchen” presenta spazi angusti e tecnologicamente obsoleti, in contrasto con i quartieri vicini, più moderni e lussuosi. Personaggi come Isaac e Staples (Hope Ikpoku Jr.), capo di una banda di motociclisti, vivono in un ambiente privo di comfort basilari.

Il film “The Kitchen” affronta il tema della deumanizzazione sistematica delle persone povere, ovvero il processo per cui queste persone vengono private della loro dignità e valore agli occhi della società. Questo concetto è rappresentato nel film attraverso la figura di Isaac, un personaggio che svolge un lavoro particolare: convince i suoi vicini a utilizzare un servizio che trasforma i corpi dei defunti in compost, ovvero in fertilizzante. Questo servizio viene visto come un modo per “cancellare” le persone povere dalla memoria e dalla coscienza collettiva, perché simboleggia la loro riduzione a semplice materia organica senza valore, invece di essere ricordate e rispettate come individui.

La paura di Benji, un giovane orfano, di vedere le spoglie della madre trasformate in fertilizzante, rappresenta la crudele realtà per gli abitanti di “The Kitchen”. La trasformazione del corpo della madre in fertilizzante non è solo una questione pratica, ma simboleggia anche un destino di oblio e mancanza di riconoscimento sociale che sembra inevitabile per le persone provenienti da questo ambiente povero e marginalizzato. In questo modo, il film sottolinea come la povertà non solo privi le persone di risorse materiali, ma le privi anche della dignità e del riconoscimento nella società più ampia.

“The Kitchen” si evolve in una storia di crescita personale e di riflessione sul potere dell’azione comunitaria. Isaac inizialmente non vuole coinvolgere Benji nei suoi piani, ma la realtà del quartiere, dove la violenza della polizia è una costante minaccia, lo porta a riconsiderare la sua posizione.

Il film “The Kitchen” si fa notare per la sua abilità nell’evidenziare aspetti realistici e difficili come la sorveglianza costante delle comunità considerate a rischio. Nel contesto del film, queste comunità sono costantemente monitorate e controllate, il che porta a una tensione palpabile. Inoltre, il film mostra come le rivolte, o le reazioni violente, possano nascere come una risposta spontanea e naturale alla violenza esercitata dallo stato contro queste comunità. Questo aspetto sottolinea la lotta per la sopravvivenza che caratterizza la vita quotidiana degli abitanti di “The Kitchen”.

Nonostante il contesto difficile e la lotta per la sopravvivenza, c’è un elemento di speranza e bellezza nella vita degli abitanti di “The Kitchen”. Questa speranza e bellezza si manifestano in vari modi nel film, come nelle scene più intime tra Isaac e Benji, due personaggi principali, e in momenti di maggiore portata emotiva, come la sequenza di danza nel terzo atto. La capacità del film di catturare e rappresentare questi momenti di bellezza e speranza, inseriti in una narrazione altrimenti straziante, contribuisce a renderlo uno dei rilasci più impattanti e significativi di Netflix dell’ultimo periodo. Attraverso queste rappresentazioni, “The Kitchen” non solo racconta una storia difficile, ma lo fa evidenziando la resilienza e la forza degli individui all’interno di queste comunità.

E tu hai visto The Kitchen? Ti è piaciuto? Per me merita un bel 8.