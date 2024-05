Negli ultimi mesi ci hanno fatto ballare con Italo Disco e Un ragazzo una ragazza, ma ecco che in questo inizio di Maggio il gruppo tutto italiano The Kolors torna a regalarci un nuovo brano: si intitola Karma e a breve andremo ad analizzarne il significato del testo.

Si tratta di una canzone che simboleggia l’ulteriore meta di un viaggio musicale intrapreso da qualche tempo a questa parte dai The Kolors, come rivelato dal frontman Stash: “Karma rappresenta un nuovo brano che per noi è un passettino avanti in un percorso partito circa un anno fa con un nuovo approccio, una nuova postura, dopo tante delusioni“.

Ma di cosa parla allora Karma? E qual è il suo testo? Scopriamolo qui di seguito.

Significato di “Karma”

Questa canzone tratta un tema che accompagna l’umanità sin dalla sua comparsa: il dolore provato in seguito alla conclusione di una storia d’amore.

Una decisione tuttavia a senso unico, presa da un solo membro della coppia, il lasciante, l’amato, che getta dunque l’altro, il lasciato, l’amante, in uno stato di profonda angoscia: a vertere nella condizione peggiore è in questo caso il cantante, dominato dalla malinconia pensando a tutto ciò che aveva, e che era, con la propria innamorata, e che ora non ha e non è.

Nonostante il di lei decisivo e perentorio “Non chiamarmi più“, però, sembra esserci ancora uno spiraglio di sentimento nel suo animo, traboccante dal cuore ed esternato tramite le lacrime: “Ti hanno vista piangere per me“, canta l’artista, nonostante lui stesso subito dopo paia non dare credito a questa teoria, a questa forse speranza, relegandola ad un semplice casualità, dovuta al fatto che l’ex partner era in quel momento fuori di sé.

Testo della canzone

Non ho dormito perché pensavo a te

C’è la tua maglia ancora sulla tv

Chissà se il libro che leggevi da me

L’hai già finito da un altro

Avevo voglia di un po’ d’aria, sono uscito di corsa

Dove ho la testa forse nella tua borsa

Quella canzone che mi cantavi tu

La sento sempre alla radio

Eri tu

Che mi hai detto: “Non chiamarmi più”

In quell’ultimo messaggio

E poi

Ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma

Che cosa strana fare a meno di te

Non torni più come le Reebok pump

Forse ci troveremo come le star nelle canzoni di Vasco

Eri tu

Che mi hai detto: “Non chiamarmi più”

In quell’ultimo messaggio

E poi

Ti hanno vista piangere per me

Ma eri fuori di te, eri fuori di te

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Quando mi chiederai

Che cosa resterà di noi

Vicini come i tasti di un Game Boy

Mettimi il cuore in pausa

Dove sei ora?

Dove sei ora?

Dammi ancora una notte un po’ illegale mentre brucia l’estate

Mordimi le labbra che ho le ore contate

In cielo solo stelle scoppiate

Chi ti ama alle volte ti manca

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma

Se gira il karma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma

Ma-ma-ma-ma-ma.