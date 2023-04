Mantenendo tutto il fascino e il tono cruento della serie, comprimendola in un film di due ore, “Sette re devono morire” fa giustizia ai fan de “The Last Kingdom” … per l’ultima volta?

Teoricamente si potrebbe seguire la trama del film abbastanza bene senza aver visto un episodio de “The Last Kingdom”, ma ciò sarebbe un torto a una delle serie più degne di binge watching disponibili su Netflix. È un’esperienza avvincente, imprevedibile al punto che guardare le cinque stagioni difficilmente sembrerà un lavoro preparatorio per il film. Piuttosto, è più un “perché nessuno mi ha parlato prima di questa fantastica serie?”

Quindi vai avanti, goditi “The Last Kingdom” e poi torna più carico che mai e pronto a gustarti “The Last Kingdom: 7 re devono morire”.

Sono passati diversi anni dagli eventi della quinta stagione. Uhtred (Alexander Dreymon) e i suoi amici, Sihtric (Arnas Fedaravicius) e Finan (Marc Rowan), stanno ancora festeggiando la loro dura battaglia per riconquistare la casa ancestrale di Uhtred, Bebbanburg. La pace regna nella terra, ma raramente dura a lungo.

La morte del re Edoardo è tutto ciò che serve per far esplodere nuovamente il caos. È il momento che il re guerriero danese Anlaf (Pekka Strang) aspettava, sapendo che la morte di un re segna l’occasione perfetta per radunare le nazioni contro l’Inghilterra. Con tutti questi monarchi che si uniscono al campo di battaglia, l’antica profezia della morte di sette re non è mai stata così vicina.

Il primogenito di Edoardo, Aethelstan (Harry Gilby), è l’erede legittimo, sebbene debba affrontare la sfida del fratellastro, Aelfweard (Ewan Horrocks). È una buona cosa che Aethelstan abbia il sostegno e l’appoggio del suo mentore, Uhtred, che spera di evitare che i fratelli vadano in guerra per la corona.

Uhtred non conta sul fatto che Aethelstand sia influenzato negativamente dal suo consigliere, Ingilmundr (Laurie Davidson). Un burattinaio come alcuni dei più sinistri della serie, Ingilmundr incoraggia Aethelstand a prendere il potere in modo aggressivo e a tradire gli alleati storici nella conquista del territorio. Riuscirà Uhtred a salvare Aethelstand dal passare completamente al lato oscuro o il ragazzo che considerava come un altro figlio è già perduto?

La sceneggiatrice Martha Hillier (che ha scritto 12 episodi della serie, compresi gli ultimi tre della quinta stagione) merita molto credito per aver adattato con successo gli ultimi tre romanzi della serie “Le storie dei re sassoni” di Bernard Cornwell in un film di due ore. Pellicola che risulta ricca di avvenimenti e coinvolgente come un’intera stagione. Ci sono i soliti tradimenti, colpi di scena, delusioni e morti strazianti.

I fan della serie sanno che ogni stagione è una montagna russa di emozioni, ma alla fine si conclude con una nota gratificante, poiché il grande cattivo di turno di solito non arriva alla stagione successiva. Hillier non vede la necessità di rompere con la tradizione, quindi un finale relativamente felice è praticamente garantito. Le interazioni tra i personaggi sono solide come sempre, con un umorismo ben dosato che aiuta a stemperare parte del dramma invece di essere un’intrusione imbarazzante.

La più grande delusione è stata il cambio di programma che ha impedito a molti personaggi principali della serie di tornare nel film. Alcuni, come Hild, Edith e Lady Aelswith, non sono fondamentali per la trama, ma sarebbe stato divertente rivederli. Altri che sembravano destinati a portare avanti la storia dopo che alcuni personaggi consolidati non erano più presenti, non sono riusciti a comparire.

La perdita più importante è stata probabilmente quella di Sonya Cassidy, che non è stata in grado di riprendere il ruolo di regina Eadgifu, richiedendo quindi l’ingaggio di un’attrice sostitutiva, Elaine Cassidy (nessuna parentela). Elaine Cassidy è brava, ma Sonya Cassidy si è distinta in otto episodi della quinta stagione. Eadgifu ha un ruolo significativo e ciò mette molta pressione su Elaine Cassidy nel dover stabilire rapidamente la sua interpretazione del personaggio.

Per fortuna Aldhelm (James Northcote) e Padre Pyrlig (Cavan Clerkin) sono ritornati nel film. I figli maggiori di Uhtred non ci sono, ma il figlio minore, Osbert (Jacob Dudman), prende il loro posto al fianco del padre sul campo di battaglia.

Il regista Ed Bazalgette, che ha diretto la parte finale della quarta stagione, sa come realizzare battaglie epiche. C’è un’utile guida per rendere queste imponenti battaglie più intime, con il destino di amati personaggi appesi al filo tra le mura degli scudi e le lance e le spade a pochi centimetri dal dolore. Bazalgette riesce a mettere in scena la versione della serie della Battaglia di Brunanburh, lo scontro del 937 che ha segnato una svolta importante nell’unità dell’Inghilterra.

Altrettanto incisivi sono i momenti di silenzio in cui Bazalgette lascia che il suo talentuoso cast rifletta da solo sui loro pensieri mentre i personaggi valutano la prossima mossa.

Dreymon ha reso Uhtred uno dei grandi personaggi d’azione dell’era moderna. Rimane onorabile, un abile stratega e un alleato leale, ma il grande guerriero potrebbe aver perso un po’ di passione per la lotta. La sua abilità sul campo di battaglia non è mai stata il punto di forza di Uhtred: è sempre stata la sua relazione con gli amici, più stretti dei fratelli, con la sua famiglia e con le persone a cui tiene.

Uhtred non è l’eroe moderno pieno di difetti: è un uomo di parola e un leader che non chiede agli altri di fare ciò che lui stesso non è disposto a fare. Come sempre, ci sono momenti in cui il profondo senso dell’onore di Uhtred gli causa più problemi che vantaggi, ma è questa caratteristica che lo rende così amabile.

“The Last Kingdom: 7 re devono morire” sembra essere la conclusione della saga di “The Last Kingdom” e, se così fosse, sarebbe un bell’addio. Tuttavia, con l’interesse dei fan e le richieste di un altro film o stagione, potremmo non aver ancora visto l’ultimo capitolo di Uhtred, dei suoi allegri compagni o della generazione successiva.

In sintesi, “The Last Kingdom: 7 re devono morire” è un film che non delude i fan della serie The Last Kingdom, offrendo una conclusione avvincente e ricca di emozioni. Se sei un appassionato della serie o se non l’hai ancora vista, ti consiglio di guardare prima tutte le stagioni e poi gustarti questo film per un’esperienza completa.

E tu hai visto “The Last Kingdom: 7 re devono morire”? Dimmi se ti è piaciuto attraverso i commenti.