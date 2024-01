The Last of Us è una serie tv creata da Craig Mazin e da Neil Druckmann. Si tratta dell’adattamento televisivo dell’omonimo videogioco uscito nel 2013. E’ possibile vederla in streaming su Sky e su Now.

Ci racconta, infatti, ciò che succede nel 2023, ovvero vent’anni dopo lo scoppio di una pesante pandemia che ha trasformato gli esseri umani simili a zombie. Joel, uomo di cinquant’anni, non nutre più nessuna speranza nei confronti dell’umanità e, per questo motivo, inizia un viaggio attraverso gli Stati Uniti insieme ad Ellie, una giovane ragazza di 14 anni che, ovviamente, essendo così giovane, non ha mai vissuto al di fuori della quarantena. Il loro diventerà un viaggio in grado di legarli per sempre, ma soprattutto di segnarli. La serie tv ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo ad inizio 2023 ed è stato un grandissimo successo sia da parte del pubblico sia da parte della critica tanto che, a distanza di pochi giorni, è già arrivata la notizia del suo rinnovo per una seconda stagione.

La seconda stagione di The Last of Us arriverà sui piccoli schermi il prossimo anno quindi è necessario avere ancora un pò di pazienza, ma al tempo stesso non si vuole rischiare di far passare troppo tempo per poter mantenere viva l’attenzione del pubblico. Le riprese del secondo capitolo, infatti, inizieranno a breve, precisamente il prossimo mese, e, per questo motivo, iniziano già a circolare i primi rumors a riguardo. Come sappiamo, la serie in arrivo si baserà su Part II e gli eventi da esso narrati. Ed a questo punto, la domanda che sorge spontanea è solo una: chi vestirà i panni di Abby? E’ presto detto. Dopo varie ipotesi circolate nel mondo virtuale tra i fan che non avevano dubbi e speravano che il ruolo andasse a Shannon Berry o a Florence Pugh, è arrivata la conferma del nome. Sarà l’attrice Kaitlyn Dever ad interpretare Abby nella nuova stagione di The Last of Us che ora, per questo motivo, è attesa con ancora più curiosità dai telespettatori che non vedono l’ora di vedere la giovane attrice alle prese con questo ruolo importante.

Kaitlyn Dever sarà Abby in The Last of Us

Quello di Abby, infatti, sarà uno dei ruoli principali in quanto la ragazza viene descritta come una soldatessa scaltra ed abile che cerca di vendicarsi di coloro che ha amato. I due creatori della serie non hanno avuto dubbi sulla scelta di Kaitlyn Dever, queste le loro parole:

“Il nostro processo di casting per la seconda stagione è stato identico a quello della prima: cerchiamo attori di livello mondiale che possano incarnare l’anima dei personaggi del materiale di partenza. Il talento è la cosa più importante e siamo entusiasti di avere un’interprete acclamata e famosa come Kaitlyn che è pronta ad unirsi a Pedro, Bella ed al resto della nostra famiglia”.

E tu hai già visto The Last of Us? Cosa ne pensi della new entry Kaitlyn Dever nella nuova serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!