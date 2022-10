Lana Parrilla è un’attrice di New York classe 1977. Ha vissuto un’infanzia difficile tra il divorzio dei suoi genitori, un padre molto protettivo che non le permetteva di fare nulla fino all’assassinio di quest’ultimo. Tutto questo ha ritardato il suo percorso professionale e la sua passione per il cinema, ma alla fine ha deciso di dedicarsi completamente al suo grande sogno.

La svolta, tuttavia, arriva nel 2011 quando viene scelta per il ruolo della Regina Mills, la Regina Cattiva nella serie tv fantasy Once Upon a Time: un’interpretazione degna di nota che ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica tanto che le ha permesso di vincere un ALMA Award come migliore attrice in una serie drammatica ed un TV Guide Awards come miglior personaggio cattivo. Ma ora è pronta per interpretare un altro ruolo e per mettersi nuovamente in gioco passando dai panni della strega cattiva a quelli di una chef. Un cambiamento totale, ma siamo sicuri che non deluderà le aspettative. Lana Parrilla, infatti, entra nel cast di The Lincoln Lawyer, una serie tv thriller di Netflix, con produttore esecutivo David E Kelley. L’attrice avrà un ruolo ricorrente e sarà presente in quasi tutti gli episodi, per la gioia dei suoi fan e vestirà i panni di Lisa Trammell definita come:

“Un’amata chef e sostenitrice della comunità che lotta per mantenere a galla il suo ristorante mentre un imprenditore immobiliare prende di mira e minaccia il suo quartiere”.

Lana Parrilla nei panni di Regina Mills in Once Upon a Time

La prima stagione di The Lincoln Lawyer ha avuto un buon successo rimanendo nella top 10 globale di Netflix in 90 paesi tanto che la piattaforma di streaming si è convinta a rinnovarla per un nuovo capitolo che sarà composto da dieci episodi e che si baserà su Il Quinto Testimone, ovvero il quarto libro della serie Lincoln Lawyer di Michael Connelly. Nella seconda stagione troveremo sempre l’attore protagonista Manuel Garcia Ruifo nei panni di Mickey Haller, ma ancora non ci è dato sapere quando sarà possibile vederla sul piccolo schermo anche se si spera entro la prima metà del nuovo anno. Se non hai visto la prima stagione di The Lincoln Lawyer non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler. Basandoci sulla trama del libro Il Quinto Testimone sappiamo già cosa aspettarci dal secondo capitolo della serie tv, ovvero che Mickey Haller sarà chiamato a difendere Lisa Trammell (ovvero Lana Parrilla), una sua cliente di lunga data, quando viene sospettata per aver ucciso il ricco Mitchell Bondurant. Una donna che sembra davvero incapace di commettere un tale crimine e per cui Haller si batterà in tutti i modi per poter demolire l’accusa.

E tu hai visto la prima stagione di The Lincoln Lawyer? Secondo te Lisa Trammell è davvero colpevole dell’omicio di Mitchell Bondurant? Ti aspettiamo nei commenti!