The Mask è un film che ha fatto il suo debutto nel 1994 diretto da Chuck Russell e che è stato tratto dallo stesso personaggio dei fumetti del 1989, creato da John Arcudi e da Doug Mahnke.

Nel giro di poco tempo, è diventato un successo a livello mondiale sia per quanto riguarda la critica sia per quanto riguarda i telespettatori. Infatti, il film è arrivato ad incassare oltre 350 milioni di dollari ai botteghini di tutto il mondo a fronte di un budget di soli 20 milioni di dollari. Ci racconta la storia di Stanley Ipkiss (ovvero l’attore Jim Carrey) che è un semplice impiegato di banca fino a quando, un giorno, trova una maschera antica che, una volta indossata, riesce a trasformarlo in un vero e proprio cartone animato con la faccia verde, degli enormi denti e soprattutto gli regala molti superpoteri.

Jim Carrey nel film The Mask

È stata definita da molti come una versione moderna del romanzo Lo strano caso del dottor Jeklyll e del signor Hyde. Dato il grande successo, ha poi avuto una serie televisiva animata, un videogioco e nel 2005 è uscito anche un sequel a se stante, ovvero The Mask 2 che, però, non ha ottenuto il successo che si sperava e che si pensava. Sono passati 30 anni ormai, ma nonostante questo rimane uno dei film ancora molto amati dal pubblico. Per questo motivo, si è deciso di celebrare i suoi primi 30 anni in un modo particolare, per la gioia di tutti i fan. Il film The Mask, infatti, è pronto per tornare nelle sale cinematografiche.

A darne l’annuncio è stata proprio la Warner Bros Italia che, sui propri profili social, ha condiviso questa splendida notizia. Sarà possibile vedere il film The Mask al cinema dal 18 al 20 marzo e sarà disponibile in tutti i cinema del nostro paese. Quindi proprio a partire da oggi e sui social è già gara per tornare in sala e vedere questo capolavoro. Ovviamente non mancheranno le risate, ma soprattutto sarà bello rivedere Jim Carrey e Cameron Diaz ai loro esordi.

E tu hai mai visto The Mask? Andrai al cinema a vederlo in questi giorni? Ti aspettiamo nei commenti!